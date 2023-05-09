"Будуть битися": Андрющенко розповів, як ЗС РФ готуються до оборони Маріуполя (відео)

За словами радника мера, окупанти підготували кругову оборону та будують фортифікаційні споруди усередині міста. А людей закликають залишитись у Маріуполі, щоб використовувати їх як живий щит.

Росіяни готуються битися за окупований Маріуполь Донецької області у разі наступальних дій України. Про це 8 травня розповів радник мера міста Петро Андрющенко в ефірі "24 канали".

За словами радника міського голови, окупанти проводять розмінування території заводу "Азовсталь", де залишилося чимало боєприпасів і авіабомб, що не розірвалися внаслідок торішніх бомбардувань.

Андрющенко зазначив, що все вказує на те, що росіяни готуються до оборони Маріуполя і не мають наміру просто так його здавати.

"Те, що вони роблять у Маріуполі, вказує на те, що вони не збираються влаштовувати там паніку, а збираються боротися за місто. А людей навіть намагаються заспокоїти, щоб вони залишалися в місті. Їм для ефективної оборони Маріуполя, якщо ми прорвемося швидко до міста, потрібні люди. Хтось має виступати живим щитом", — розповів Андрющенко.

Росіяни вже звели кругову оборону і зараз будують споруди фортифікації всередині міста. За словами Андрющенка, розмінування "Азовсталі" — це також частина підготовки плацдарму для оборони Маріуполя, коли буде наступ України.

"Вони пробивають входи для нормального в'їзду до підземних укріплень. "Азовсталь" готують для такої логістичної бази, де зберігатимуть, що їм потрібно на випадок нашого наступу", — розповів Андрющенко.

За його словами, єдина неукріплена росіянами ділянка — це дорога на Новоазовськ у бік Росії.

"Ми розуміємо, що вони на це дивляться майже як на єдиний резервний коридор постачання Маріуполя. Якщо ми подивимося на карту, то важко уявити, що ми так ударимо, щоб взяти в кільце Маріуполь", — підсумував Андрющенко.

Нагадаємо, 8 травня Петро Андрющенко повідомив, що у Маріуполі окупаційна адміністрація оголосила мобілізацію. За словами радника мера, першу партію чоловіків уже відправили на медогляд.

Раніше, 5 травня, стало відомо, що в окупованому Маріуполі росіяни проводили розмінування заводу "Азовсталь", внаслідок чого ворожі сапери підірвалися на міні.

Також нагадаємо, 25 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, коли Україна деокупує Маріуполь. За його словами, це станеться вже цього року.