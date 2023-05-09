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Воєнний фокус

У Москві скасували повітряну частину параду і помітили лише один танк Т-34 (відео)

Фото: скріншот | На парад у Росії викотили музейний танк Т-34

На параді не було великої кількості військової техніки — лише кілька БМП, танк часів Другої світової війни та ракетні комплекси "Іскандер".

У столиці Росії Москві завершився військовий парад на честь 9 травня. Як повідомляє Фокус із посиланням на росЗМІ, повітряну частину параду скасували.

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При цьому причин скасування повітряної частини не повідомляються.

Примітно, що Червоною площею проїхався лише один музейний радянський танк часів Другої світової війни Т-34 і кілька сучасних бойових машин піхоти (БМП).

Також на параді було помічено кілька оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", здатних нести тактичну ядерну зброю.

Яку ще техніку помітили на параді

OSINT-розвідка опублікувала повний список військової техніки, яка проїхала Червоною площею під час параду:

  • танк Т-34 — 1 шт.;
  • бронеавтомобілі "Тигр" — 10 шт.;
  • бронеавтомобілі ВПК "Урал" — 6 шт.;
  • бронеавтомобілі "КамАЗ" 3-СТС "Ахмат" — 10 шт.;
  • бронетранспортери БТР-82 — 2 шт.;
  • ОТРК "Іскандер" — 6 шт.;
  • ЗРК С-400 — 6 шт.;
  • ракетний комплекс стратегічного призначення "Тополь-М" — 3 шт.;
  • колісна платформа "Бумеранг" — 3 шт.

Парад у Москві на 9 травня

Раніше Фокус повідомляв, що на парад приїхали кілька лідерів пострадянських республік. У компанії Путіна помітили президентів Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, а також прем'єра Вірменії та самопроголошеного президента Білорусі.

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Також 9 травня Фокус публікував основні тези з урочистої промови президента Володимира Путіна. Російський лідер вкотре заявив про "війну із Заходом" та похвалив учасників російсько-української війни.

Нагадаємо, 9 травня у Генштабі ЗСУ попередили про те, що РФ може готувати провокації проти свого населення під час парадів у містах.