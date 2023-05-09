У Москві скасували повітряну частину параду і помітили лише один танк Т-34 (відео)

На параді не було великої кількості військової техніки — лише кілька БМП, танк часів Другої світової війни та ракетні комплекси "Іскандер".

У столиці Росії Москві завершився військовий парад на честь 9 травня. Як повідомляє Фокус із посиланням на росЗМІ, повітряну частину параду скасували.

При цьому причин скасування повітряної частини не повідомляються.

Примітно, що Червоною площею проїхався лише один музейний радянський танк часів Другої світової війни Т-34 і кілька сучасних бойових машин піхоти (БМП).

Також на параді було помічено кілька оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", здатних нести тактичну ядерну зброю.

Яку ще техніку помітили на параді

OSINT-розвідка опублікувала повний список військової техніки, яка проїхала Червоною площею під час параду:

танк Т-34 — 1 шт.;

бронеавтомобілі "Тигр" — 10 шт.;

бронеавтомобілі ВПК "Урал" — 6 шт.;

бронеавтомобілі "КамАЗ" 3-СТС "Ахмат" — 10 шт.;

бронетранспортери БТР-82 — 2 шт.;

ОТРК "Іскандер" — 6 шт.;

ЗРК С-400 — 6 шт.;

ракетний комплекс стратегічного призначення "Тополь-М" — 3 шт.;

колісна платформа "Бумеранг" — 3 шт.

Парад у Москві на 9 травня

Раніше Фокус повідомляв, що на парад приїхали кілька лідерів пострадянських республік. У компанії Путіна помітили президентів Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, а також прем'єра Вірменії та самопроголошеного президента Білорусі.

Також 9 травня Фокус публікував основні тези з урочистої промови президента Володимира Путіна. Російський лідер вкотре заявив про "війну із Заходом" та похвалив учасників російсько-української війни.

Нагадаємо, 9 травня у Генштабі ЗСУ попередили про те, що РФ може готувати провокації проти свого населення під час парадів у містах.