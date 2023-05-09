"Схиблені на сакральних датах": у Генштабі ЗСУ попередили про провокації РФ на 9 травня

Як зазначають у командуванні, російське "побідобісся" вимагає нових жертв і злочинів, аби схилити населення на бік російської агресії. Тому 9 травня не виключені диверсії проти мирних громадян РФ.

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Росія може готувати провокації проти свого населення під час парадів, присвячених 9 травня. Про це у вівторок, 9 травня, повідомили в пресцентрі Генерального штабу Збройних сил України.

"Провокації та брехня — споконвічна зброя тиранів і агресорів. Уся суть війни, яку розв'язала Росія проти України, полягає в тому, що ми — не вони. Ми б'ємося на полі бою. Вони ж бомбардують пологові будинки та вокзали, де збираються цивільні люди. Наш ворог — це держава-терорист, схиблена на сакральних датах", — зазначили в Генштабі.

За даними командування, російське "побідобісся" вимагає нових жертв і злочинів, аби схилити населення на бік російської агресії. У багатьох містах РФ заплановано паради, у тому числі за участю дітей. Існує ймовірність того, що Росія готує провокації проти своїх жителів, щоб потім звинуватити в цьому Україну.

"Вони неодноразово знищували власних людей заради політичних цілей. ЗСУ діють виключно в межах міжнародного гуманітарного права, дотримуються правил і звичаїв війни. Життя людей — ключова цінність для нас. Ми не воюємо проти цивільного населення і, зокрема, дітей", — підкреслили в Генштабі.

Провокації Росії на 9 травня

Нагадаємо, 8 травня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що відбиття повітряної атаки РФ у ніч на 8 травня додало впевненості як військовим, так і українцям. Захисники готуються до різних сценаріїв розвитку подій на 9 травня.

7 травня у Головному управлінні розвідки Міноборони України також попередили про можливі провокації Росії на 9 травня. За даними військової розвідки, провокації можуть бути спрямовані не лише проти росіян, а й проти білорусів, щоби втягнути республіку у війну проти України.

Раніше, 3 травня, російські пропагандисти звинуватили Київ у "перекиданні" тисячі військових на Одещину для підготовки "провокації" проти невизнаного Придністров'я. На думку росЗМІ, "провокацію та атаки" в напрямку Тирасполя варто чекати з 9 по 15 травня нібито для відволікання сил ЗС РФ.

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