"Силові ігри Путіна": Шольц закликав Європу не зважати на парад у Москві

Німецький канцлер Олаф Шольц згадав російський військовий парад до Дня перемоги під час промови у Європейському парламенті. Він закликав чиновників залишити страх та підтримувати Україну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував парад у Москві. Про це відомо з матеріалу Reuters, опублікованого 9 травня.

Шольц зауважив, що Європейський Союз не має лякатись демонстрації військової сили країни-агресорки її президентом Володимиром Путіним.

"За 2200 кілометрів на північний схід звідси Путін сьогодні демонструє своїх солдатів, танки та ракети", – сказав він під час промови в Європейському парламенті у французькому Страсбурзі.

Німецький канцлер закликав європейців і надалі підтримувати українців попри "ігри" Кремля.

"Нас не повинні лякати такі силові ігри! Залишаймось непохитними в нашій підтримці України — стільки, скільки це буде потрібно", — заявив Шольц.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін виступив з промовою на Червоній площі 9 травня. Він заявив, що країна-агресорка "дала відсіч міжнародному тероризму" та пишається загарбниками. "Західні глобалістські еліти", на його думку, провокують конфлікти та перевороти.

Також 9 травня секретар РНБО Олексій Данілов написав, що Володимир Путін на параді перемоги має зустрічати загиблих російських окупантів. На його думку, в цьому зосереджена єдина "правда", яку мають усвідомити громадяни РФ.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк попередила про ризик ракетного обстрілу 9-10 травня та закликала українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.