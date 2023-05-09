"ЗСУ рвуть фланги": окупанти кинули ділянку фронту під Бахмутом, — Пригожин

Засновник ПВК "Вагнер" заявив, що 72-а бригада ЗС РФ залишила ділянку фронту на південь від Бахмута в 3 кв. кілометра, який довелося прикривати його бійцями "так-сяк".

Підрозділи 72-ої бригади Збройних сил РФ залишили позиції на південь від Бахмута на ділянці фронту шириною 2 км і глибиною в 500 м. Таким чином утворилася діра в 3 кв. км, яку спробували закрити найманці з ПВК "Вагнер". Про це 9 травня розповів російський бізнесмен та засновник угруповання Євген Пригожин.

За його словами, зараз ділянка фронту, де російські війська залишили позиції, була "абияк" заблокована "вагнерівцями".

"Сьогодні робиться абсолютно все, щоб фронт посипався. Сьогодні один із підрозділів Міністерства оборони втік з одного з наших флангів, кинувши позиції. Втекли всі й оголили фронт шириною майже два кілометри та глибиною 500 метрів. Добре, ми його заблокували абияк", — Сказав Пригожин.

Трохи пізніше Пригожин поспілкувався з особовим складом і знову сказав, що підрозділи ЗС РФ "драпанули" на флангах і залишили ділянку як мінімум 3 кв.

"Те, що ми протягом кількох місяців тримали та не давали нікому, їм за один день вдалося все залишити", — відповів один із найманців.

Нагадаємо, куратор угруповання "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що для його бійців зараз головний ворог не ЗСУ, а російські бюрократи. Він розповів, що президент Володимир Путін розпорядився вирішити питання з боєприпасами, проте військові чиновники ще нічого не зробили.

Також Пригожин опублікував відео, де розповів про відповідь з Міністерства оборони РФ щодо "снарядного голоду". За його словами, у документі сказано, що ПВК "Вагнер" отримає в 10 разів менше снарядів, що запитуються, а у разі залишення позицій дії угруповання буде розцінено, як зраду.