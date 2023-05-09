"Перемагатиму далі": пропагандист Прилєпін вийшов на зв'язок з лікарняної палати (відео)

За словами медиків, пропагандист одужує, його життю нічого не загрожує.

Російський пропагандист Захар Прилєпін вийшов на зв'язок з лікарняного ліжка, і, судячи з його слів, йде на покращення. Відеоролик із ним виклав губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін.

"За словами медиків, процес одужання йде штатно, все необхідне для лікування є. Ще раз дякую всій команді!", — такий текст від губернатора Нікітіна супроводжує відео з Прилєпіним.

Сам же Прилєпін зібрався "перемагати та працювати далі", і звичайно, не забув привітати войовничих російських глядачів із Днем перемоги.

Нагадаємо, Захар Прилєпін розповів, що під час вибуху він перебував за кермом, а на пасажирське сидіння пересів загиблий "вагнерівець" Олександр Шубін.

Замах на пропагандиста стався 6 травня у районі Нижнього Новгорода у Росії. Вибуховий пристрій було закладено під дно машини під час зупинки біля кафе.

7 травня росЗМІ написали про те, що Захар Прилєпін вийшов з медикаментозної коми. Він прийшов до тями вранці 7 травня після того, як медики були змушені його перевести в медикаментозний сон.