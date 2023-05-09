"Путіна треба повісити": ветеран Другої світової висловився про російсько-українську війну (відео)

97-річний фронтовик із Києва прийшов до Меморіалу Вічної слави та розповів журналістам, що думає про повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну.

Один з небагатьох ветеранів Другої світової війни, що залишилися в живих, вважає, що російсько-українську війну можна припинити, тільки вбивши президента РФ Володимира Путіна. Про це фронтовик розповів у коментарі журналістам "УНІАН" у вівторок, 9 травня.

Літнього ветерана Олександра Івановича, якому виповнилося 97 років, до Меморіалу Вічної слави у Києві привів родич. Він підтримував фронтовика, коли той покладав до Вічного вогню букет із білого бузку.

Журналісти медіа, які знаходилися поруч, запитали одного з небагатьох учасників Другої світової війни, що залишилися в живих, про те, як він ставиться до повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.

"А на*ера про цю війну говорити? Хіба це війна?" — спитав чоловік похилого віку.

Ветеран назвав російсько-українську війну геноцидом, який може припинити насильницька смерть президента РФ Володимира Путіна.

"Це Путіна треба повісити й закінчити. Хіба це війна? Це точно геноцид. Оце геноцид, коли людей вбивають", — сказав Олександр Іванович.

Нагадаємо, 9 травня секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данилов описав ідеальний парад для Путіна на 9 травня. На думку секретаря РНБО, росіяни мають знати єдину правду – парад влаштував убивця українських дітей. Також диктатор відправив на смерть тисячі загарбників.

Цього ж дня Генштаб ЗСУ заявляв про підготовку провокацій до РФ проти свого населення на парадах. "Побідобісся" у Росії, як кажуть українські військові, вимагає нових жертв та злочинів для мотивації росіян йти на фронт.