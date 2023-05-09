Є дві причини: у Повітряних силах пояснили, чому українська ППО не може збивати ракети РФ

За словами спікера ВС Юрія Ігната, лінія українського фронту становить зараз близько 2,5 тисячі кілометрів. Україні потрібна набагато більша кількість систем ППО, щоб дозволити охопити ці відстані.

У вівторок, 9 травня, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат озвучив дві ключові причини, через які українським захисникам дуже складно миттєво перехоплювати російські ракети та безпілотники. Про це повідомляє 24 канал.

За словами Юрія Ігната, українському ППО складно перехоплювати спрямовані з Росії ракети, тому що лінія фронту зараз надзвичайно велика.

Він наголосив, що станом на 9 травня лінія фронту охоплює близько 2,5 тисяч кілометрів, що не дозволяє Україні, з її обмеженими ресурсами, перекрити всі ці відстані.

Другою причиною полковник ЗС ЗСУ вказав на необхідність постійного переміщення систем ППО, щоб російські окупанти не дізналися про їхнє розташування.

Ігнат зазначив, що небезпека в даний час очікується не тільки з боку РФ, а й з боку Білорусі, оскільки північний сусід України вже показав збройну агресію на момент початку повномасштабного вторгнення.

Спікер Повітряних сил згадав, що Україна зазнавала атак також і з боку невизнаного Придністров'я та Молдови, у зв'язку з чим того, щоб покрити весь повітряний простір країни, потрібна набагато більша кількість систем ППО, які Україна поки не має.

"Далі є територія північних областей, з Росією — це Чернігівська, Сумська, Харківська області; далі лінія бойового зіткнення на Сході, узбережжя Чорного моря та Придністров'я. Атаки можуть відбуватися, і вони відбуваються за різними напрямками", — зазначив полковник.

Ігнат підкреслив, що на даний момент усі наявні системи ППО розташовані таким чином, щоб охоплювати локально великі міста України та важливі державні установи.

Нагадаємо, вчора, 8 травня, полковник Юрій Ігнат розповів, що російські льотчики не наважуються близько підлітати до лінії бойового зіткнення та намагаються завдавати дистанційних ударів, застосовуючи керовані авіабомби, що ускладнює роботу українських засобів ППО.

Також Ігнат днями розповів, що після того, як вся обіцяна техніка від міжнародних партнерів буде в Україні, наша країна матиме одну з найкращих систем протиповітряної оборони у світі.