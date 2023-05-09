"Зосереджений удар": російська ракета зруйнувала півпід'їзду будинку у Дніпрі (фото)

За словами мешканця, бойова частина ракети не здетонувала багато в чому завдяки типу будівлі. Якби були бетонні перекриття, під'їзд міг би бути зруйнований повністю.

У ніч на 9 травня уламки перехопленої російської ракети в Дніпрі зруйнували частину житлового будинку. Після атаки деякі квартири тепер нагадують будівельний майданчик. Фото квартир опублікувало Sky News.

За словами політолога Дениса Гороховського, завдяки збігу обставин руйнації не такі масштабні і менше постраждалих.

Наслідки ракетного удару у Дніпрі

Він пояснив, що його квартира знаходиться на третьому поверсі, і що в квартирі не було людей, коли уламок ракети пробив стелю.

Власник квартири у Дніпрі

"Бойова частина ракети не здетонувала багато в чому завдяки типу будинку", — пояснив власник житла. Він також згадав, що якби в будівлі були бетонні перекриття, під'їзд міг би бути повністю зруйнований.

А поверхом нижче була спальня маленької дитини і завдяки збігу обставин уламок ракети зупинився.

Наслідки ракетного удару у Дніпрі

Голова Дніпровської ОВА розповів, що постраждала 32-річна жінка, яка потрапила до лікарні. Її відкинуло ударною хвилею та привалило меблями. Вона зазнала травм, але того ж дня виписалася з лікарні.

Наслідки ракетного удару

Власник житла назвав це найкращим із усіх можливих сценаріїв та пояснив, що значно постраждала лише одна кімната у його квартирі, де майже не залишилося стелі.

Наслідки ракетного удару

Міноборони РФ звітувало про те, що сталося, словами "мета удару досягнута" і повідомило, що всі призначені об'єкти були вражені.

"Сьогодні вночі Збройними Силами РФ завдано зосередженого удару високоточною зброєю великої дальності морського та повітряного базування по пунктах тимчасової дислокації резервів противника", — повідомила пресслужба Міноборони РФ у Telegram-каналі, в назві якого, до речі, чомусь використовується абревіатура оборонного відомства Великої Британії (MOD).

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ посилила ракетні обстріли через невдачі в Бахмуті. Український лідер вважає, що ракетні обстріли останніх днів показали прагнення керівництва РФ продемонструвати росіянам якісь перемоги.

Також повідомлялося, що керівник групи найманців ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про удар по місцю, де утримувалися полонені українські захисники і пояснив, що нібито це наслідки удару HIMARS.