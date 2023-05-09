"Убило HIMARS-ом": Пригожин заявив про удар по місцю утримання полонених бійців ЗСУ (аудіо)

Спочатку Пригожин стверджував, що українські полонені військові загинули внаслідок обстрілу з боку ЗСУ. Але за годину після цього він опублікував новий запис, у якому заявив, що полонені не постраждали, а обстріл нібито влаштували американські військові.

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Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про те, що полонених українських військових, які перебували на позиціях найманців поблизу Бахмута, було вбито під час нібито обстрілу з боку Збройних сил України. Про це написало підконтрольне Пригожину медіа "Федеральна агенція новин" у вівторок, 9 травня.

"Сьогодні вранці ЗСУ завдали удару HIMARS-у по місцю, де були розміщені українські полонені. Прилетіли HIMARS. Скільки полонених загинуло, розбиратимемося", — заявив Пригожин.

Пригожин знову повторив, що вагнерівці нібито вже давно не беруть полонених. А військових, яких за словами "кухаря Путіна" вбило сьогодні вранці, надалі хотіли обміняти на полонених військових ЗС РФ та найманців-"вагнерівців".

Керівник групи найманців також заявив про те, що на місце, де загинули українські полонені, нібито викличуть слідчу групу.

"Викликаємо слідчу групу для збору матеріалів, щоб було зрозуміло, чим було завдано удару, як, з якого боку", — сказав Пригожин.

"На перший погляд, усі цілі": Пригожин "спростував" інформацію про загибель полонених

Зауважимо, що перше повідомлення, в якому Пригожин заявляє про смерть українських полонених, опубліковано о 13:00. А вже о 13:50 на сторінці у соцмережах "прес-служби" компанії "Конкорд", пов'язаної із засновником групи найманців, з'явився новий запис.

У ньому Євген Пригожин заявляв уже про те, що від нібито удару HIMARS полонені бійці ЗСУ не постраждали.

Крім того, "кухар Путіна" заявив, що артилерійський обстріл влаштували американські військові.

На думку Пригожина, спочатку "американці" вбиватимуть українських військовополонених, а потім доберуться до бійців ЗСУ на лінії фронту і знищуватимуть їх.

Засновник ПВК "Вагнер" завершив свій монолог "порадою" США не допомагати Україні у війні з Росією, оскільки "це наші внутрішні розбірки".

Зазначимо, що українська сторона поки що ніяк не відреагувала на заяви Пригожина.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Україна повернула тіла загиблих внаслідок теракту в Оленівці бійців. На підконтрольну Києву територію, за даними профільного міністерства, повернули тіла 62 українські захисники.

29 липня на території колонії в Оленівці, де окупанти утримували українських військовополонених, стався теракт. Міноборони Росії звинуватило підрозділи ЗСУ в обстрілі будівлі з РСЗВ HIMARS, внаслідок чого загинули щонайменше 50 полонених громадян України.

Військове командування України звинуватило підрозділи ЗС РФ в артилерійському обстрілі колонії в Оленівці, який, на думку Генштабу, був провокацією з метою дискредитації української армії. Пізніше генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що на території Оленівки окупанти застосували термобаричну зброю.