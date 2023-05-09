Інформатора генерала ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17, засудили до 12 років (фото)

Колоборантку було затримано влітку 2022 року в Кременчуці внаслідок спецоперації Служби безпеки України.

Особистому інформатору генерала російського ГРУ Сергія Дубинського суд України призначив 12 років позбавлення волі. Жінка особисто знайома з російським спецслужбистом та причетна до збиття "Боїнга" MH-17, повідомляє СБУ.

Зазначається, що співробітники СБУ затримали зловмисницю у червні 2022 року внаслідок спецоперації у Кременчуці, де вона намагалася ховатися від правосуддя. Суд призначив їй покарання у вигляді 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

За даними слідства, жінка була особистим інформатором кадрового співробітника російської військової розвідки генерал-майора Сергія Дубинського, також відомого на псевдо "Хмурий", якого суд у Гаазі визнав винним у сбитті малайзійського рейсу MH-17 та загибелі його пасажирів.

Встановлено, що колаборантка, яка проживала у селищі Благодатне на Донеччині, була особисто знайома з терористом. Після початку повномасштабного вторгнення вона вийшла через анонімний месенджер на "Хмурого" та запропонувала свою допомогу у війні проти України.

"За його вказівкою зловмисниця збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони в районах Вугледару, Павлівки та Великої Новосілки. Також вона передавала військовій розвідці РФ інформацію про фортифікаційні споруди та інженерні загородження українських військ на східному фронті. Крім того, колаборантка проводила відеофіксацію наслідків російських повітряних атак на території регіону та надсилала агресору відповідні звіти", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одним із завдань жінки також було збирання та передача росіянам персональних даних учасників опору на тимчасово окупованій території на сході України. Під час обшуків у неї вдома було виявлено мобільний телефон із доказами її провини.

"На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав її винною за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання незаконним збройним або воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України)", – пише пресслужба.

Нагадаємо, 9 травня СБУ повідомила про затримання у Запоріжжі агентів РФ, які готували теракти проти командування Збройних сил України. Учасниками агентурної групи ФСБ, як стверджують силовики, виявилися колишній військовослужбовець та водій місцевого чиновника.

4 травня Фокус розбирався, як громадяни України допомагають ворогові завдавати ракетних ударів і стають навідниками. Як правило, особи, які представляються співробітниками ФСБ, пишуть громадянам України в Telegram, де дають певні завдання: сходити подивитися, де розміщуються українські війська, об'єкти, перевірити, чи обстріл був ефективним.