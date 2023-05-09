Остаточного плану немає: Данілов роз'яснив, на якому етапі перебуває контрнаступ ЗСУ (відео)

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, терміни та напрямки контрнаступу ЗСУ, ще не затверджені президентом.

Вище військове командування ЗСУ вивчає кілька можливих варіантів контрнаступу Сил оборони України. Про це в ефірі телемарафону розповів секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов.

За його словами, остаточні плани про контрнаступ українських захисників ще не затверджені президентом України Володимиром Зеленським. Йдеться зокрема про терміни та напрямки просування.

"Коли хтось починає про щось говорити, навіть із поважних інституцій на Заході, повірте: людей, які на сьогодні знають точно всі наші плани, не існує. Тому що остаточні плани ще не затверджено", – сказав Олексій Данілов.

Він додав, що на сьогодні опрацьовуються кілька варіантів майбутнього контрнаступу.

Нагадаємо, що Олексій Данілов прокоментував парад у Москві 9 травня. На його думку, президент Росії Володимир Путін на параді перемоги має зустрічати мертвих окупантів, які безславно загинули під час повномасштабної війни в Україні.

На думку секретаря Ради нацбезпеки та оборони України, у Кремлі мають готуватися до поразки у великій війні з Україною. Далі на РФ очікує суд над злочинцями і виплати репарацій. Данілов не уточнив, завдяки чому стане можливим такий сценарій.