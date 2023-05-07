Найгірше ще попереду: Росія зіткнулася з великою катастрофою, – Данілов

На думку секретаря Ради нацбезпеки та оборони України, Кремль має готуватись до поразки у великій війні з Україною. Далі буде суд над злочинцями і виплати репарацій.

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Росія вже зіткнулася з катастрофічними наслідками повномасштабної війни з Україною. Про це написав у Twitter 7 травня секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Найбільша геополітична катастрофа", про яку говорив Путін, виявилася прогнозом, а не фактом. Катастрофа для Росії відбувається зараз", — зазначив чиновник.

Найгірші часи для РФ, на його думку, ще попереду. На країну чекає поразка у повномасштабній війні з Україною, розпад, суд та виплати контрибуцій.

Данілов не уточнив, завдяки чому стане можливим такий сценарій.

Ймовірно, секретар РНБО згадав висловлювання російського диктатора Володимира Путіна у квітні 2005 року під час послання до Федеральних зборів. Тоді Путін назвав розпад СРСР 1991 року найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття.

Путін називав розпад СРСР величезною геополітичною катастрофою 20-го століття

У фільмі "Росія. Новітня історія" президент РФ заявив, що для нього розпад СРСР став трагедією та "розпадом історичної Росії". А у 2015 році Путін сказав, що через розпад Радянського Союзу "російський народ виявився найбільшим розділеним народом у світі".

Нагадаємо, що 3 квітня Данілов радив Заходу готуватися до розпаду та руйнації Росії у найближчі 5-7 років. Розпад Росії буде вражаючим, упевнений секретар РНБО.

В Офісі президента України також озвучували сценарії розпаду Росії. Успіхи ЗСУ у контрнаступі запустять бурхливі внутрішньополітичні процеси та переділ влади у Кремлі.

Голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов назвав Росію штучно створеною помилкою. Він спрогнозував "сейсмічні зміни" у цій країні.