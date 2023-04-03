Процес уже почався: Росія розвалиться через 3-7 років, — Данілов
За словами секретаря РНБО, пошук сильного союзника Росією в особі Китаю саме зараз є показником, що Кремль став суттєво слабшим.
Захід повинен готуватися до розпаду РФ в найближчі 5-7 років, як це було з СРСР. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю The Times сьогодні, 3 квітня.
Він помітив підтвердження цьому у спробах Росії заручитися підтримкою Китаю. За його словами, пошук сильного союзника саме зараз є показником, що Росія слабка та ризикує розвалитися на частини.
"Захід не знає Росію, і Захід боїться роздробленості Росії. Але цей процес уже триває", — заявив Данилов.
Секретар РНБО додав, що розпад Росії буде "вражаючим" і відбудеться протягом трьох, п'яти чи семи років.
До речі, 7 березня військовий експерт полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що влітку 2023 року у Кремля закінчаться гроші на війну.
Того ж дня радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що громадяни Росії вже переживають прояви війни у себе вдома.
Сьогодні, 2 квітня, Данілов заявив, що Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України розробила детальні кроки щодо деокупації українського Криму.