Процесс уже идет: Россия развалится через 3-7 лет, — Данилов

По словам секретаря СНБО, поиск сильного союзника Россией в лице Китая именно сейчас является показателем, что Кремль ослабел.

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Запад должен готовиться к распаду и развалу в ближайшие 5-7 лет, как это было с СССР. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данил в интервью The Times сегодня, 3 апреля.

Он заметил подтверждение этому в попытках России заручится поддержкой Китая. По его словам, поиск сильного союзника именно сейчас является показателем, что Россия слаба и рискует развалиться на части.

"Запад не знает Россию, и Запад боится раздробленности России. Но этот процесс уже идет", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что распад России будет "впечатляющим" и произойдет в течение трех, пяти или семи лет.

К слову, 7 марта военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что летом 2023 года у Кремля закончатся деньги на войну.

В тот же день советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что граждане России уже переживают проявления войны у себя дома.

Сегодня, 2 апреля, Данилов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины разработал детальные шаги по деоккупации украинского Крыма.