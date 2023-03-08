К лету закончатся деньги: полковник ВСУ спрогнозировал скорый развал России (видео)

По мнению офицера Романа Свитана, у россиян никогда не закончится живая сила, однако из-за отсутствия финансирования боевых действий внутри РФ могут начаться не только экономические, но и политические проблемы.

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Летом 2023 года у Кремля закончатся деньги на войну. Об этом рассказал военный эксперт, полковника запаса ВСУ Роман Свитан в интервью "ТСН" 7 марта.

По словам эксперта, у россиян никогда не закончится живая сила, а также военная техника, которую они продолжают производить в небольших количествах.

"У россиян точно никогда не закончится живая сила. Они могут ее собирать в определенных количествах, по крайней мере, по 100 тысяч в месяц. У россиян не закончатся те элементы техники, которые они могут производить. Пусть в небольших количествах, но они могут производить технику. Поэтому полностью она, конечно, не закончится, пока мы не уничтожим заводы по ее производству", — рассказал Свитан.

Спикер убежден, что летом текущего года у России попросту закончатся деньги на войну, что может повлечь не только экономические, но и политические проблемы внутри страны.

"А к лету, скорее всего, у россиян из-за санкций закончится финансовая составляющая любой войны. Без денег ни одна война не двигается. Под санкциями, под определенным экономическим давлением мировым у россиян просто эта "кровь" — финансовый поток, который питает войну, закончится. Как будут действовать россияне без полного финансирования боевой деятельности, это уже будет зависеть от самих россиян. Один из вариантов — полный распад Российской Федерации", — резюмировал Свитан.

Напомним, по мнению отставного офицера армии США Джона Спенсера, заявил, что летом 2023 года война перейдет в более активную фазу.

Также напомним, в своем отчете от 7 марта аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что Вооруженным силам РФ не хватит механизированных сил для наступления на город Бахмут Донецкой области, хотя российские войска могут добиться ограниченных тактических успехов.

Ранее, 3 марта, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ способны победить россиян и выиграть войну уже в этом году. При этом, по его словам, со стороны РФ нет угрозы применения тактического ядерного оружия.