"Вернем все территории": Резников назвал сроки победы ВСУ в войне против России

По словам министра обороны, развитие поддержки Запада позволяет быть оптимистом. Ядерное оружие РФ не применит, поэтому война закончится победой Украины, убежден он.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны победить российских захватчиков в этом году и выиграть войну. Такое мнение выразил в интервью немецкому таблоиду Bild 3 марта министр обороны Украины Алексей Резников.

"Я – оптимист и вижу ситуацию на поле боя. Наблюдаю за развитием поддержки [Запада], поэтому есть шанс, что эта война закончится нашей победой в этом году. Я серьезно обдумываю и много знаю, это вселяет в меня оптимизм", — заметил он.

Резников не увидел угрозы применения Россией тактического ядерного оружия. По мнению министра, российский президент Владимир Путин получил четкий сигнал из Китая и Индии.

"Это блеф, я знаю русских. Использование ядерного оружия не даст им того, что они хотят", — добавил он.

По словам министра, единственный сценарий на будущее — это освобождение всех временно оккупированных территорий и возврат Украины к международно признанным границам по состоянию на 1991 год.

Министр обороны не согласился с утверждениями о невозможности вернуть Крым. Визит президента США Джо Байдена в Киев перед годовщиной вторжения показал веру США в победу на условиях Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, как указал глава Минобороны, четко дал понять, что вести переговоры с нынешним главой Кремля не стоит.

"Украина готова вести переговоры о возмещении ущерба, международном трибунале и ответственности за военные преступления Кремля, так называемом Нюрнбергском соглашении-2", — отметил он.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 28 февраля заявил о невозможности нормализации отношений с Москвой даже после завершения войны в Украине. По его оценкам, Украине до членства в военном Альянсе еще далеко.

В Пентагоне уверены, что полномасштабная война РФ в Украине продлится еще 3 года. Американские военные допустили переход незначительных территорий под контроль армии РФ в ближайшие месяцы.

Фокус 21 февраля подробно описывал возможные сценарии окончания большой войны в Украине. На Западе уверены, что Москва не достигнет политических целей военным путем.