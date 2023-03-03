"Повернемо всі території": Резніков назвав терміни перемоги ЗСУ у війні проти Росії

За словами міністра оборони, розвиток підтримки Заходу дозволяє бути оптимістом. Ядерну зброю РФ не застосує, тож війна закінчиться перемогою України, переконаний він.

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Збройні сили України (ЗСУ) здатні перемогти російських загарбників цього року та виграти війну. Таку думку в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild висловив 3 березня міністр оборони України Олексій Резніков.

"Я — оптиміст і бачу ситуацію на полі бою. Спостерігаю за розвитком підтримки [Заходу], тому є шанс, що ця війна закінчиться нашою перемогою цього року. Я серйозно обмірковую та багато знаю, це вселяє в мене оптимізм", — зауважив він.

Резніков не побачив загрози застосування Росією тактичної ядерної зброї. На думку міністра, російський президент Володимир Путін отримав чіткий сигнал із Китаю та Індії.

"Це блеф, я знаю росіян. Використання ядерної зброї не дасть їм того, що вони хочуть", — додав він.

За словами міністра, єдиний сценарій на майбутнє — це звільнення всіх тимчасово окупованих територій і повернення України до міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік.

Міністр оборони не погодився з твердженнями про неможливість повернути Крим. Візит президента США Джо Байдена в Київ перед роковинами вторгнення показав віру США в перемогу на умовах України.

Президент України Володимир Зеленський, як зазначив глава Міноборони, чітко дав зрозуміти, що вести переговори з нинішнім главою Кремля не варто.

"Україна готова вести переговори про відшкодування збитків, міжнародний трибунал і відповідальність за воєнні злочини Кремля, так звану Нюрнберзьку угоду-2", — зазначив він.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 28 лютого заявив про неможливість нормалізації відносин із Москвою навіть після завершення війни в Україні. За його оцінками, Україні до членства у військовому Альянсі ще далеко.

У Пентагоні впевнені, що повномасштабна війна РФ в Україні триватиме ще три роки. Американські військові допустили перехід незначних територій під контроль армії РФ у найближчі місяці.

Фокус 21 лютого докладно описував можливі сценарії закінчення великої війни в Україні. На Заході впевнені, що Москва не досягне політичних цілей воєнним шляхом.