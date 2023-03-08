До літа закінчаться гроші: полковник ЗСУ спрогнозував швидкий розвал Росії (відео)

На думку офіцера Романа Світана, у росіян ніколи не закінчиться жива сила, проте через відсутність фінансування бойових дій усередині РФ можуть розпочатися не лише економічні, а й політичні проблеми.

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Влітку 2023 року у Кремлі закінчаться гроші на війну. Про це розповів воєнний експерт полковника запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю "ТСН" 7 березня.

За словами експерта, у росіян ніколи не закінчиться жива сила, а також воєнна техніка, яку вони продовжують виробляти у невеликих кількостях.

"У росіян точно ніколи не закінчиться жива сила. Вони можуть її збирати у певних кількостях, принаймні по 100 тисяч на місяць. У росіян не закінчаться ті елементи техніки, які вони можуть виробляти. Нехай у невеликих кількостях, але вони можуть виробляти техніку. Тому повністю вона, звичайно, не закінчиться, допоки ми не знищимо заводи з її виробництва", — розповів Світан.

Спікер переконаний, що влітку поточного року в Росії просто закінчаться гроші на війну, що може спричинити не лише економічні, а й політичні проблеми всередині країни.

"А до літа, швидше за все, у росіян через санкції закінчиться фінансова складова будь-якої війни. Без грошей жодна війна не рухається. Під санкціями, під певним економічним тиском світовим у росіян просто ця "кров" — фінансовий потік, який живить війну, закінчиться. Як діятимуть росіяни без повного фінансування бойової діяльності, це вже залежатиме від самих росіян. Один із варіантів — повний розпад Російської Федерації", — резюмував Світан.

Нагадаємо, на думку відставного офіцера армії США Джона Спенсера, заявив, що влітку 2023 року війна перейде у більш активну фазу.

Також нагадаємо, у своєму звіті від 7 березня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що Збройним силам РФ не вистачить механізованих сил для наступу на місто Бахмут Донецької області, хоча російські війська можуть досягти обмежених тактичних успіхів.

Раніше, 3 березня, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ЗСУ здатні перемогти росіян і виграти війну вже цього року. При цьому, за його словами, РФ немає загрози застосування тактичної ядерної зброї.