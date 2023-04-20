Не через революцію: у Зеленського розповіли, як відбуватиметься розпад Росії

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, у РФ хоч і наростають революційні процеси, головні зміни відбудуться не на вулицях, а серед еліт, які перерозподілять власність держави.

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Успішний наступ ЗСУ та повернення території України призведе до бурхливих внутрішньополітичних процесів та переділу влади в Росії. На цьому наголосив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю інформаційному агентству "УНІАН", опублікованому 16 квітня.

"Нестача грошей, нестача гарантій безпеки, постійно ексцеси, що наростають, більша кількість людей, які повернулися пораненими або взагалі не повернулися, нереалізовані місцеві еліти плюс ослаблення силової вертикалі — все це призведе до послаблення процесів контролю та наростання внутрішніх конфліктів", — розповів Подоляк.

За словами радника голови ОП, ефективні наступальні дії України, які призведуть до суттєвих поразок Росії, деморалізувати суспільні настрої у РФ. Це сприятиме різкому наростанню революційних чи псевдореволюційних процесів у Росії.

При цьому Подоляк переконаний, що у РФ зміна влади відбудеться не внаслідок протестів — відбудеться переділ майна держави між представниками еліт. Одну з головних ролей у цьому процесі, на думку Подоляка, має зіграти власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

"Мені здається, що цей переділ йтиме навіть не за фактом перерозподілу політичного впливу. Це буде такий хаотичний період, коли невідомі люди, які матимуть силову компоненту, захочуть переділити власність для того, щоб в оновленій Росії вже мати одразу якийсь плацдарм для подальшого контролю владної вертикалі", — пояснив Подоляк.

Радник голови ОП пояснив небажання росіян виходити на вулиці незрілістю суспільства.

"Грубо кажучи, російське суспільство хоче жити придушено, жити в таборі, жити, коли йому дають накази, коли довкола стоять вертухаї з автоматами, коли тобі можуть у будь-який момент вибити зуби за те, що ти спробував заявити своє "Я". Вони хочуть отримати певні стандартні гарантії: сухпайок табірного типу, гарантію безпеки та можливість безкарно брати участь у колективному цькуванні інакомислення», — сказав Подоляк.

Однак, за його словами, зараз виходить, що силова вертикаль боягузлива, гарантій безпеки ніхто не дає, пайка різко зменшується, тому що виплати потрібні, а грошей все менше і менше їх треба витрачати на війну.

Чиновник також зазначив, що росіяни вже готові до програшу у війні, а світ, швидше за все, побачить розпад Росії.

Нагадаємо, 19 квітня Михайло Подоляк розповів, що перебіг бойових дій та розвиток сценарію повномасштабної війни України з Росією залежать від постачання зброї та ефективності роботи Генштабу ЗСУ.

Також нагадаємо, що 12 квітня Подоляк говорив про неможливість головування Росії в Раді безпеки ООН. Військові цієї країни відрізали голову живій людині, тому РФ не належить до сучасної цивілізації, заявив він