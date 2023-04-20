Не через революцию: у Зеленского рассказали, как будет происходить распад России

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в РФ хотя и нарастают революционные процессы, главные изменения произойдут не на улицах, а среди элит, которые перераспределят собственность государства.

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Успешное наступление ВСУ и возврат территории Украины приведет к бурным внутриполитическим процессами и переделу власти в России. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью информационному агентству "УНИАН", опубликованном 16 апреля.

"Недостаток денег, недостаток гарантий безопасности, постоянно нарастающие эксцессы, больше количество людей, которые вернулись покалеченными или вообще не вернулись, нереализованные местные элиты, плюс ослабление силовой вертикали — все это приведет к ослаблению процессов контроля и к нарастанию внутренних конфликтов", — рассказал Подоляк.

По словам советника главы ОП, эффективные наступательные действия Украины которые приведут к существенным поражениям России деморализовать общественные настроения в РФ. Это поспособствует резкому нарастанию революционных или псевдореволюционных процессов в России.

При этом, Подоляк убежден, что в РФ смена власти произойдет не в результате протестов — произойдет передел имущества государства между представителями элит. Одну из главых ролей в этом процессе, по мнению Подоляка, должен сыграть владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Мне кажется, что этот передел будет идти даже не по факту перераспределения политического влияния. Это будет такой хаотический период, когда неизвестные люди, которые будут иметь силовую компоненту, захотят переделить собственность для того, чтобы в обновленной России уже иметь сразу какой-то плацдарм для последующего контроля властной вертикали", — пояснил Подоляк.

Советник главы ОП объяснил нежелание россиян выходить на улицы незрелостью общества.

"Грубо говоря, российское общество хочет жить подавлено, жить в лагере, жить, когда ему дают приказы, когда вокруг стоят вертухаи с автоматами, когда тебе могут в любой момент выбить зубы за то, что ты попытался заявить свое "Я". При этом они хотят получить определенные стандартные гарантии: сух-паек лагерного типа, гарантию безопасности и возможность безнаказанно участвовать в коллективной травле инакомыслия", — сказал Подоляк.

Однако, по его словам, сейчас получается, что силовая вертикаль трусливая, гарантий безопасности никто не дает, пайка резко уменьшается, потому что выплаты нужны, а денег все меньше и меньше, их надо тратить на войну.

Чиновник также отметил, что россияне уже готовы к проигрышу в войне, а мир, скорее всего, увидит распад России.

Напомним, 19 апреля Михаил Подоляк рассказал, что ход боевых действий и развитие сценария полномасштабной войны Украины с Россией зависят от поставок оружия и эффективности работы Генштаба ВСУ.

Также напомним, что 12 апреля Подоляк говорил о невозможности председательства России в Совбезе ООН. Военные этой страны отрезали голову живому человеку, поэтому РФ не относится к современной цивилизации, заявил он