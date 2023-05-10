Знищено дві роти росіян: Білецький розповів про успіхи ЗСУ у битві за Бахмут (відео)

За словами голови полку "Азов", внаслідок контратаки українських захисників фактично повністю знищено 6-ту та 8-ту роти 72-ї бригади ЗС РФ. Великих втрат зазнав так званий 3-й штурмовий загін ПВК "Вагнер".

Українські військові із 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ змогли розгромити підрозділи 72-ї бригади ЗС РФ на Бахмутському напрямку. Про це розповів командир полку "Азов" Андрій Білецький у себе в Telegram.

За його словами, в результаті контратаки українських захисників фактично повністю знищено 6-у та 8-ту роти 72-ї бригади ЗС РФ.

"Наступальні дії велися у смузі завширшки 3 км та глибиною 2,6 км, уся дана територія повністю звільнена від російських окупаційних військ", — зазначив Білецький.

Крім того, командир полку "Азов" розповів, що українськими військовими було розбито ворожу бригадну розвідку, знищено значну кількість техніки, захоплено багато полонених. Великих втрат зазнав так званий 3-й штурмовий загін ПВК "Вагнер".

Також у відео Білецький висловив повагу бійцям 3-ї штурмової бригади ЗСУ.

"Ви показали, що таке український бойовий дух!" — зауважив він.

Нагадаємо, що 9 травня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що 72-а бригада ЗС РФ залишила ділянку фронту на південь від Бахмута в 3 кв. кілометри, який довелося прикривати його бійцями "так-сяк". Трохи пізніше Пригожин поспілкувався з особовим складом і знову сказав, що підрозділи ЗС РФ "драпанули" на флангах і залишили ділянку як мінімум 3 кв.

Політолог Ярослав Макітра розповів журналістам Фокуса, що Пригожин зміг зробити свою успішну інформаційну кампанію для радикальних прихильників війни і має більше шансів, ніж усі російські ліберали та Навальний. За його словами, голова ПВК "Вагнер" грає у свою політичну гру та має амбіції, які знаходять підтримку у Росії. Також у РФ вже є певна кількість його прихильників, яка надалі зростатиме.