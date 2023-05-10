Не воювали з нацистами: Путін прийняв парад на Червоній площі поряд із ветеранами спецслужб, — ЗМІ

Глава Кремля, як повідомили журналісти, сидів поруч із ветеранами КДБ та НКВС, які займалися придушенням антирадянських протестів та повстань.

Президент РФ Володимир Путін на військовому параді на честь Дня Перемоги на Червоній площі сидів поряд із двома ветеранами радянських спецслужб. Про це заявило " Агентство ".

За словами журналістів, жоден зі спецслужбістів, які сиділи поруч, не воював з нацистськими військами під час Другої світової війни.

Повідомляється, що праворуч від Путіна сидів 98-річний Юрій Двойкін. Він записався в армію добровольців у 1942 році, проте не потрапив на фронт. Після закінчення школи снайперів його відправили у складі НКВС до Львівської області, щоб воювати проти Української повстанської армії.

"Ми зачищали весь регіон від націоналістів, ловили у лісах, покинутих хуторах", — цитують журналісти Двойкіна.

За його словами, "бандерівці" відчували себе у Львівській області господарями, а він із товаришами мали їх усіх ліквідувати.

Ліворуч від Володимира Путіна, як повідомляється, сидів Геннадій Зайцев. Він народився 1934-го року і під час Другої світової війни був ще дитиною. Його призвали до армії лише 1953-го року, а 1959-го він почав служити в КДБ.

Журналісти пишуть, що 1968-го року Зайцев брав участь у введенні радянських військ до Чехословаччини, щоб придушити антирадянські протести та "Празьку весну". Він був керівником групи 7-го Управління КДБ СРСР в операції Дунай. Саме під його керівництвом у Празі захопили будівлю Міністерства внутрішніх справ.

Крім того, як сказано у матеріалі, у 1970-х роках Зайцев очолив антитерористичну групу "Альфа", яку було створено Юрієм Андроповим.

Видання пише, що цього року на параді на Червоній площі в Москві взяло участь мінімальна кількість військових — найменша з 2008 року. Так, маршувати не вийшли парадні розрахунки одразу кількох військових з'єднань:

4-ї гвардійської танкової Кантемирівської дивізії;

2-ї гвардійської мотострілецької Таманської дивізії;

27-ї окремої гвардійської мотострілецької Севастопольської бригади;

45-ї окремої інженерної бригади.

Нагадаємо, що в Росії в параді взяв участь полковник, який наказував розстрілювати цивільних у Бучі. Полковник Омурбеков керував 64-ю мотострілецькою бригадою з російського Хабаровська, яка відзначилася особливими звірствами в Київській області і який отримав від Путіна за це орден "За відвагу та героїзм".

Крім того, перед початком параду на Червоній площі Путіна помітили з "ядерною валізкою". За інформацією журналістів, коли глава Кремля прибув на Червону площу, в руках його помічника була валіза, яка, можливо, містить коди для завдання ядерного удару.