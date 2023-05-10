У Казахстані потролили армію РФ та "маршала-мародера" Жукова "трофейними" унітазами

Жителі Казахстану 9 травня вийшли на урочисті заходи із українською символікою та висловили своє ставлення до армії РФ.

У Казахстані в місті Уральськ місцевий активіст приніс до пам'ятника маршала Жукова "трофейний" унітаз. У такий спосіб він дав зрозуміти, як ставиться до російської армії та до Путіна зокрема. Про це повідомляє видання "БАСЕ".

"Активіст із Уральська Жаннат Ахмедьяров приніс унітаз до пам'ятника Жукову. Таким чином, він висловив своє ставлення до фашистського радянського режиму, а заразом і до Путіна", — йдеться в повідомленні.

Унітаз активіст розмістив між покладеними квітами біля пам'ятника Жукова, якого після закінчення Другої світової війни звинувачували у мародерстві. З Німеччини після перемоги він привіз 4 км дорогих тканин, понад 300 одиниць різного хутра, 4 десятки килимів, які вивезли з багатих будинків у Німеччині, пів сотні картин, 7 ящиків сервізів, срібні гарнітури, золоті та срібні прикраси, які під час обшуків у межах так званої "трофейної справи" слідчі вимірювали у кілограмах. Це багатство він зберігав на дачі в Рубльово.

Інший житель Казахстану у Актобі Фархад Газіз вийшов підтримати Україну з українським прапором.

На відміну від звичайних казахстанців, президент країни Касим-Жомарт Токаєв відвідав парад Перемоги у Москві. Поряд із Токаєвим та президентом РФ Володимиром Путіним на параді побували самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Киргизстану Садир Жапаров, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв.

Нагадаємо, що Путін на військовому параді на честь Дня Перемоги на Червоній площі сидів поряд із ветеранами радянських спецслужб, жоден з яких не воював із нацистськими військами під час Другої світової війни.

Під час параду 9 травня в Російській Федерації було збито 3 безпілотні літальні апарати.