"Нерви не витримали": під час параду в Росії збили 3 БПЛА, – ЗМІ (відео)

На думку журналіста Андрія Цаплієнка, рекордно коротка тривалість військового параду на 9 травня могла бути пов'язана з атакою безпілотників територією РФ.

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Під час параду 9 травня в Російській Федерації було збито 3 безпілотні літальні апарати. Про це написав український журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на дані російських Telegram-каналів.

Цаплієнко зазначив, що перший БПЛА був знищений у Калузької області. Другий апарат летів у напрямку штаб-квартири Служби зовнішньої розвідки РФ і був перехоплений у районі Бітцевського лісу.

Ще один дрон нібито був збитий у Ломоносівському районі російської столиці, неподалік Червоної площі.

"Можливо, тому парад тривав лише 45 хвилин, шляхи смикався від гучних звуків, а Лукашенко взагалі поїхав до аеропорту на швидкій ще до закінчення урочистостей – нерви не витримали?" — Припустив журналіст.

У російському Telegram-каналі "ВЧК-ОГПУ" також з'явилося відео з БПЛА, яке, як стверджується, знято 9 травня біля проспекту Вернадського у Москві.

БПЛА над Москвою під час параду

Зазначимо, що підтвердження інформації про атаки БПЛА 9 травня від офіційних осіб РФ не надходило.

Нагадаємо, що за даними видання The Mirror, президента РФ Володимира Путіна бачили з валізою, в якій, можливо, містилися коди для ядерного удару, незадовго до того, як на параді до 9 травня він назвав розв'язану в Україні війну, війною проти Росії.

Ми також повідомляли, що секретар РНБО України Олексій Данилов висміяв військовий парад росіян на 9 травня, назвавши його "парадом боягузтво та страху". Він також вказав на те, що захід тривав приблизно 40 хвилин і став найкоротшим із 1941 року.

Ще ми писали про те, що на військовому параді у столиці РФ народу показали танк Т-34, який насправді привезли з Лаосу. Раніше Москва надала цю техніку республіці для використання.