Повістки в Україні можуть вручати через роботодавця: пояснення представника ТЦК та СП

Керівники підприємств і організацій зобов’язані за запитом військкомату надавати списки військовозобов’язаних, які на них працюють. Якщо ТЦК виявить, що серед працівників є людина, яка не стоїть на обліку, її в разі необхідності можуть оповістити та призвати.

За новими правилами вручення повістки може відбуватися через роботодавця. Як це працюватиме на практиці, пояснив помічник начальника з правової роботи Одеського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Іван Жук у коментарі 7 каналу.

Він пояснив нововведення, навівши приклад. Умовно, військовозобов’язаний працює в Києві, але зареєстрований у Харківській області. У такому разі обидва ТЦК та СП не можуть видати повістку, адже київський не має про особу даних, а в зоні відповідальності харківського вона фактично не проживає та не з’являється.

Як пояснив Жук, керівники підприємств і організацій зобов’язані за запитом ТЦК та СП надавати списки військовозобов’язаних, які на них працюють. Якщо центр виявить, що серед працівників є людина, яка не стоїть на обліку, її в разі необхідності можуть оповістити й призвати.

"Я вважаю, що такі зміни є доцільними", — заявив представник Одеського обласного ТЦК та СП.

Він наголосив, що військовозобов’язані в Україні повинні повідомляти про зміни статусу, місця проживання тощо. За словами Жука, дотримання законів спростить роботу ТЦК та СП і життя громадян, а також підвищить ефективність мобілізації в країні.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів Україн затвердив правила, згідно з якими українські роботодавці мають брати участь у військовому обліку співробітників. Керівництво підприємств може вручати особам повістки, якщо має спеціальний дозвіл від ТЦК та СП.

Як нещодавно пояснив юрист Микита Муренко, оскаржити повістку військовозобов’язаний не може, адже вона лише сповіщає про необхідність з’явитися в ТЦК та СП. Однак, за його словами, особа може відмовитися розписуватися за отримання повістки.