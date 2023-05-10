Втратив усю бригаду під Бахмутом: ЗСУ взяли в полон військового РФ за допомогою дрона (відео)

Російський окупант зрозумів, що виходу у нього немає — у спину йому стріляли свої. За словами молодшого сержанта 92-ї бригади Олеся Маляревича, він почав "молитися на дрон".

Українські військові знищили бригаду ворожої піхоти на Бахмутському напрямку, останнього живого окупанта взяли в полон за допомогою дрону. Про це в ефірі Апостроф TV розповів молодший сержант 92-ї бригади, роти ударних безпілотних авіаційних комплексів та артилерійської розвідки Олесь Маляревич.

За його словами, росіянин усвідомив, що виходу в нього немає, підняв очі вгору і "молився на дрон, щоб його не вбивали".

Командир бригади написав записку, щоб він здавався і йшов за дроном. Її скинули до нього. Показав спочатку: я не піду, мене вб'ють. у бік дороги й там здався в полон ЗСУ", — зазначив молодший сержант.

Командир бригади написав окупанту записку, щоб він здавався і йшов за дроном

Telegram-канали пишуть, що окупант погодився здатися в полон, незважаючи на те, що йому в спину стріляли свої. Піхота та розвідники з "CODE 9.2" 92-ї ОМБр супроводжували військового РФ до українських позицій.

"Полон в Україні дає більше шансів вижити, ніж служба у російській армії", — йдеться у повідомленні.

ВСУ, як зазначив Маляревич, щодня отримують нову техніку від Міноборони та дрони від волонтерів для бомбардувань ворожих позицій.

За його оцінками, в районі Сватового ситуація стабільна — там іде контрбатарейна боротьба, ЗС РФ перейшли від наступу до оборони. А під Бахмутом іде боротьба за "дорогу життя" Часів Яр — Бахмут.

"Українські бійці мають певні успіхи: ворог відкинутий від дороги, він надійно захищений. У противника немає снарядного голоду, він кидає все в бій, але досягти успіху йому не вдається", — проінформував Маляревич.

Нагадаємо, що ЗСУ незабаром отримають дві безпілотні системи українського виробництва PD-2, кожна коштує близько 30 мільйонів гривень. Радіус польоту комплексу – понад 200 кілометрів, він може літати до 12 години.

Фокус раніше писав, що вночі 10 травня два дрони вдарили по військовому полігону у Воронезькій області. Вибух поранив 14 російських військових, ніхто з них не загинув.