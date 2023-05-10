Чернігівські дрони прорвали оборону РФ, здолали 600 км і ледь не долетіли до Москви, – росЗМІ

У День перемоги в РФ українські дрони спробували атакувати Москву, але їх збили російські силовики, повідомляють російські засоби інформації.

Під час параду 9 травня українські дрони намагалися атакувати Москву. Їх запустили з території Чернігівської області. Про це повідомляє російське видання Mash.

"ЗСУ безуспішно намагалися атакувати Москву 9 травня як мінімум трьома дронами UJ-22 Airborne", — йдеться в повідомленні.

За інформацією видання, один із безпілотників збили над селом Перемишль Калузької області приблизно за 175 км від столиці. Другий дрон приземлили на території Бітцевського лісу недалеко від МКАДу. Третій – у Ломоносівському районі.

Повідомляється, що руйнувань та постраждалих немає, оскільки дрони не вибухнули.

"БпЛА було запущено з Чернігівської області України. Від Москви це близько 600 км. Максимальна дальність польоту UJ-22 Airborne – 800 км", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 9 травня Путіна бачили з валізою, в якій, можливо, містилися коди для ядерного удару. Коли голова Кремля прибув на Червону площу, в руках його помічника була валізка.

Також повідомлялося, що секретар РНБО України Олексій Данилов висміяв військовий парад росіян на 9 травня, назвавши його "парадом боягузтво та страху". За його словами, Росія подала заявку до "Книги рекордів Гіннеса" про найкоротший військовий парад. від 1941 року.