"Вихваляє злочини армії": виступ Путіна є пропагандою агресії, — Bild

Німецьке видання наголошує, що Путін вихваляє перемогу над нацистами в той час, як сам продовжує атакувати Україну та загрожувати ядерною зброєю всій Європі.

Євросоюз розцінює виступ Володимира Путіна на параді Перемоги у Москві як пропаганду проти Заходу. Про це повідомляє німецька газета Bild.

"У той час як російська армія в Україні стикається з руйнуваннями від війни, Путін відзначає день Перемоги. Він несе пропаганду проти Заходу, вигадуючи неіснуючу загрозу своїй країні та вихваляв свою злочинну армію!" — йдеться у матеріалі видання.

Крім того, у медіа зазначили, що Росія веде злочинну війну проти України, вбиваючи там десятки тисяч мирних мешканців.

"Це Росія загрожує країнам Заходу ядерними ударами і неодноразово закликає до нападів на Польщу, Велику Британію та Німеччину. Але Путін не говорить про це жодного слова: натомість він стверджує, що Росія хоче "мирного, вільного та стабільного світу" і зображує свою диктатуру як визволителя Європи, спадкоємця Радянського Союзу, який переміг нацистську Німеччину", — додали у виданні.

Цікаво, що російські ЗМІ відреагували на заяву німецького видання.

"Німецьке видання абсолютно проігнорувало посил президента Росії, який говорив про відстоювання інтересів держави та захист російського населення в тому числі на територіях Донбасу та нових суб'єктів РФ від терору київського режиму. Не взяли вони до уваги і слова про те, що український народ став розмінною монетою у реалізації жорстоких та корисливих планів західних покровителів Києва", — пишуть пропагандисти.

Нагадаємо, що 10 травня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) 9 травня дійшли висновку, що президент Росії Володимир Путін готується до затяжної війни і представляє Росію як країну, яка успішно протистоїть всьому Заходу.

Крім того, 9 травня на парад приїхали кілька лідерів пострадянських республік. До Москви прибули президенти Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, а також прем'єр Вірменії та лідер Білорусі.