"Те, що я знаю, я вам скажу": СБУ оприлюднила докази співпраці полтавської судді з ФСБ (аудіо)

Пресслужба СБУ опублікувала аудіозаписи розмов викритої судді-колаборантки, де вона скаржиться на проукраїнських колег, "зливає" дані про захисників та пропонує свою допомогу в зборі даних.

Голова Полтавського районного суду була завербована ФСБ РФ та збирала інформацію для окупантів. Докази її співпраці з ворогом сьогодні, 10 травня, опублікувала Служба безпеки України.

"Посадовиця була завербована ФСБ і "зливала" окупантам інформацію про українських захисників на півдні нашої держави. Крім того, вона рекомендувала своєму російському куратору "кандидатури" гауляйтера Бердянська та керівників однієї із захоплених місцевих лікарень", — розповіли в СБУ.

Викриту у квітні агентку РФ за рішенням Вищої ради правосуддя було відсторонено від посади в Полтавському районному суді. Також судом обрано запобіжний захід зловмисниці — її взяли під варту без права внесення застави.

На опублікованому СБУ записі зрадниця спілкується зі співробітником ворожої спецслужби: ділиться інформацією про переміщення захисників Маріуполя, обіцяє надати списки проукраїнськи налаштованих колег та скаржиться на суддів-переселенців з окупованих територій.

"Краще зайвий раз подзвоніть мені. Скажіть, спитайте зайвий раз у мене. Я вам точно скажу. (…) Те, що не знаю, можу спитати в того, кого знаю, а знаю я пів міста", — каже вона росіянину.

У розмові з представником ФСБ жінка критикує колег, що приїхали з Луганської та Донецької областей, за найбільш агресивну незгоду з її позицією. У відповідь окупант обіцяє "відправити" переселенців знову в окупацію.

Опубліковані СБУ докази співпраці керівниці Полтавського райсуду з ворогом

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили жінці про підозру у державній зраді.

СБУ викрила полтавську суддю-агентку ФСБ: що вже відомо

Про викриття очільниці Полтавського районного суду повідомила пресслужба СБУ 27 квітня. За даними правоохоронців, вона на момент повномасштабного вторгнення працювала суддею у Бердянську та добровільно залишилась там після окупації міста. Слідчі встановили, що у Бердянську агентка і "познайомилась" з працівником ФСБ РФ.

Як з’ясувало відомство, жінка "здавала" до російських каральних органів колег, що не підтримували Росію. Також у повідомленні пресслужби йшлося, що зловмисниця передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців "Азова".

На підконтрольну Україні територію, за даними СБУ, російська агентка виїхала влітку минулого року.

Вказана про викриту суддю інформація вказує на те, що її ім’я — Лариса Богомолова. Згідно з реєстрами, Богомолова раніше працювала суддею у Бердянському міськрайонному суді та 2 листопада 2022 року обійняла посаду голови Полтавського райсуду.

Нагадаємо, 9 травня пресслужба СБУ повідомила про затримання у Запоріжжі агентів РФ, що займались підготовкою терактів проти командування ЗСУ. Правоохоронці розповіли, що одним з учасників злочинної групи виявився особистий водій місцевого чиновника.

Раніше, 8 травня, співробітники СБУ повідомили про підозру актору-пропагандисту Володимиру Машкову, який героїзує злочини російських загарбників. Слідчі з’ясували, що Машков приїжджав на окуповані території України для участі в пропагандистських заходах.