Ті, хто тримає небо: в мережі показали яскраві фото українських пілотів

Українських пілотів на тлі військової техніки зазнімкувала пара фотографів Костянтин та Влада Ліберові, які показують війну без прикрас.

В мережі оприлюднили світлини пілотів ЗСУ, які захищають українське небо. Яскраві світлини виклали одеські фотографи Костянтин та Влада Ліберові.

"Рік тому російська пропаганда голосно кричала про те, що української авіації не існує. З того часу ця "не існуюча" авіація знищила не одну колону ворожої техніки, складів БК та просто безліч позицій окупантів, які ті облаштували на нашій землі", — прокоментували свої світлини фотографи.

Вони додали, що робота українських льотчиків-штурмовиків — наднебезпечна. Вони роблять бойові вильоти кілька разів на добу, прикриваючи піхоту ЗСУ на найскладніших та найгарячіших ділянках фронту.

"Щойно наші літаки підіймаються в небо — ворожа авіація знає про це та намагається не дати нашим хлопцям відпрацювати. Кожен виліт — це ризик, і кожен виліт рятує десятки, якщо не сотні життів наших воїнів на землі. Люди на цих фото — справжні аси, а їх молодий командир — людина з великим серцем, яка про життя своїх побратимів, своїх хлопчиків (саме так лагідно він їх називає) — турбується більше, ніж за своє власне життя", — пишуть фотографи.

На кадрах льотчики Повітряних сил Збройних сил України на військовому аеродромі. Вони позують на фоні техніки та у дружному колі на крилі літака. Є також світлини з бойових вильотів.

Українські фотографи з Одеси Костянтин та Влада Ліберові від початку повномасштабного російського вторгнення чесно й емоційно показують війну. Вони їздять гарячими точками і документують війну без прикрас. Їхні світлини вже облетіли світ.

Нагадаємо, що пілот ЗСУ Дмитро Шкаревський розповів, як йому вдалося вижити після того, як було підбито його літак і він спалахнув. Льотчик катапультувався, але впав на лід і отримав важку травму хребта. Добиратися до лікарні йому допомогли цивільні.

Герой України пілот KARAYA знову сів за штурвал винищувача. Льотчик проходив курс лікування впродовж 4 місяців. Восени, 10 жовтня, під час масованої ракетної атаки РФ на Україну він збив 5 ворожих дронів. Його літак отримав пошкодження, а пілот встиг катапультуватися, відвівши літак подалі від населеного пункту на Вінниччині.