"Група Z": Пригожин пригнав на фронт нову партію педофілів та ґвалтівників, — аналітики

За даними групи "Інформаційний опір", склад "вагнерівців" поповнився новими бійцями, які вже прибули до України.

Російський військовий у телефонній розмові розповів, що керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин надіслав на фронт педофілів та ґвалтівників. Про це стало відомо із заяви групи аналітиків "Інформаційний опір".

За даними джерела, на війну прибула велика кількість "вагнерівців".

"Зараз на фронт пригнали багато групи Z – це педофіли та ґвалтівники", – йдеться у повідомленні.

Крім того, військовий РФ розповів і про ситуацію у Бахмуті.

"Російський окупант на ім'я Єгор (перебуває на території Харківської обл.) у розмові з донькою (перебуває в РФ) повідомив, що вагнерівці виходять з Бахмута — це для них ганьба. Пригожин скаржився Шойгу, що великі втрати, мало боєприпасів", — також йдеться у джерелі.

Окупант заявив, що Пригожин хотів 9 травня здати Бахмут, але "його просто розстріляли б".

Нагадаємо, 5 травня Євген Пригожин поскаржився на критичну нестачу боєприпасів у ПВК "Вагнер". Він показав трупи багатьох бійців, які загинули за добу, 4 травня, і вилаявся на адресу керівництва ЗС РФ: міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

На думку американських ЗМІ, Кремль свідомо дозволяв Пригожину критикувати чиновників, оскільки це відповідало стратегії Путіна щодо поділу політичної території та бойового поля в Україні на окремі конкуруючі групи, щоб жодна з них не стала надто сильною.