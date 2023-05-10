"Не вважайте цей контрнаступ останнім": Кулеба зруйнував ілюзії європейців про швидку перемогу

У коментарі німецькому виданню очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав європейців бути готовими до того, що українці не звільнять усі окуповані території та наступатимуть згодом знову.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав європейців не сприймати майбутній контрнаступ Збройних сил як останній та бути готовими до наступного. Про це відомо з його інтерв’ю BILD, опублікованого 10 травня.

"Не вважайте цей контрнаступ останнім, тому що ми не знаємо, що з цього вийде. І якщо цим контрнаступом нам вдасться звільнити наші території, то в кінці ви скажете, що це був останній, а якщо ні, то значить, треба готуватися до наступного контрнаступу", — сказав німецьким журналістам голова МЗС.

Також міністр відповів, якого озброєння Україна очікує від Німеччини. За словами посадовця, для перемоги захисники потребують "зброї, зброї й ще більше зброї".

"Нам потрібні артилерійські боєприпаси, особливо для великих відстаней. Нам потрібна бронетехніка, нам потрібні зенітні комплекси, все це в Німеччині є і Німеччині поставляється", — сказав він.

Кулеба нагадав іноземцям, як російські війська робили "жести доброї волі", залишаючи Зміїний острів, Харківську область та північні регіони України. Як він підкреслив, "багато що" вирішується на фронті.

"Одна справа мати мільйони людей, інша — спорядити їх і контролювати, щоб ефективно використовувати у бою. Я не недооцінюю потенціал Росії, але останні 14 місяців війни показали, що українці можуть перемагати", — заявив міністр.

Голова МЗС прокоментував і перспективу вступу України до Північноатлантичного альянсу. На його думку, членство країни — це єдиний шлях до безпечної Європи, що процвітає.

"Знаєте, членство України в НАТО не може запобігти цій війні під час війни, але запобіжить подальшим війнам після війни", — зазначив він.

Нагадаємо, 9 травня радник голови ОП Михайло Подоляк закликав не сприймати контрнаступ ЗСУ як події з голлівудських фільмів. Він пояснив, що наступальні дії — це не одна битва, що визначає перебіг війни.

10 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США підтримуватиме Україну незалежно від рівня результативності контрнаступу ЗСУ. Американський посадовець завірив, що Вашингтон продовжуватиме постачати Україні необхідну для боротьби з агресором зброю.