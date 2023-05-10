"Наша мета – військові об'єкти": Україна не планувала атаку на Москву 9 травня, — ГУР

За словами представника відомства Юсова, військово-політичне керівництво країни неодноразово повторювало про цілі українських військових. Але якби Київ планував зробити в Москві щось, то це побачили б всі.

Україна не планувала жодних провокацій у день святкування параду перемоги у Москві 9 травня. Про це 10 травня заявив в етері національного телемарафону "Єдині новини" представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Я думаю, що якби 9 травня Україна щось хотіла зробити в Москві, то ми б цей ефект, безумовно, побачили. Неодноразово були заяви публічних осіб та військово-політичного керівництва, що наша мета — військові об'єкти, а щодо пропагандистських заходів — це нам не цікаво", — зазначив Юсов.

Військовий парад 9 травня у Москві

Також нагадаємо, 9 травня 2023 року у Москві було проведено військовий парад, присвячений Дню перемоги, на якому президент Росії Володимир Путін приймав як гостей президентів Узбекистану, Білорусі, Киргизстану, Казахстану, Таджикистану та Туркменістану.

Президент РФ Володимир Путін традиційно виступив з урочистою промовою на Червоній площі перед початком параду на честь "дня перемоги" 9 травня, де вкотре звинуватив країни Заходу в "ненависті, русофобії та агресивному націоналізмі".

При цьому, напередодні військового параду на Червоній площі, в ніч на 8 травня Росія обстріляла українські міста крилатими ракетами та дронами-камікадзе Shahed.