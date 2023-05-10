"Ворог не витримав натиску та відступив": Сирський оцінив ситуацію на окремих ділянках поблизу Бахмута

Українські захисники змогли провести ефективні контратаки, внаслідок чого окупанти на певних ділянках відступили на відстань до 2 км.

На Бахмутському напрямку на окремих ділянках фронту зафіксовано успіх українських бійців. Російські війська відступили на дистанцію до 2-х кілометрів. Про це 10 травня у Telegram повідомив Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України.

Він позитивно оцінив дії українських захисників. З його слів, контрнаступальні заходи ЗСУ дозволили відкинути ворога на відстань у майже два кілометри.

"На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів", — пояснив він.

Генерал-полковник звернув увагу на недолугість російських окупантів, які так і не змогли захопити Бахмут до 9 травня. Для реалізації цього задуму окупанти зібрали значну кількість сил. Сирський нагадав, що українські сили оборони надійно тримають фронт та не дають ворогу просунутись вперед.

"Битва за Бахмут триває", — зазначив він.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України також зауважив окремо й роботу 3-ї окремої штурмової бригади. Підрозділ у бою завдав ворогу потужного та ефективного удару, продемонструвавши міць української армії.

"Як казав Карл Фон Клаузевіц: "Війна ведеться до перемоги. І крапка"", — розповів Олександр Сирський.

Нагадаємо, 10 травня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, розповів, що безславна історія ПВК "Вагнер" може закінчитися в Бахмуті, оскільки компанія втратила доступ до ресурсу в російських в'язницях. Він зазначив, що за останню добу на Донеччині загалом відбулося 524 обстріли з боку російських загарбників. Також Череватий спростував фейк про "снарядний голод" росіян у Бахмуті.

Також 9 травня спікер ЗСУ розповів про застосування фосфорних бомб у Бахмуті. Зі слів Череватого, російські окупанти вже не вперше порушили всі можливі закони ведення війни, зокрема щодо застосування заборонених боєприпасів Женевською конвенцією.