Imagine Dragons показали у кліпі Crushed історію 14-річного українця, який втратив усе (відео)

Український школяр, який пережив справжнє пекло війни, ніби провів глядачам своєрідну екскурсію приміщеннями зруйнованої бібліотеки та школи, а також по вулицях, де із землі стирчать російські ракети.

Американський гурт Imagine Dragons представив кліп на композицію Crushed (англійською – "розтрощений"), у якому розповів історію 14-річного Сашка з деокупованого українського села, який втратив дім через російську агресію. Відео опубліковано 10 травня на YouTube.

Учасники колективу, які є амбасадорами благодійної платформи UNITED24, показали шанувальникам кадри з села Новогригорівка, яке розташоване на території Миколаївської області. Населений пункт був п'ять місяців у російській окупації.

У ролику можна побачити будинок Сашка та його вбитих сусідів. У кліпі також йдеться, як школяр ховався від обстрілів у бомбосховищі. Дитина, яка пережила справжнє пекло війни, ніби провела глядачам своєрідну екскурсію приміщеннями зруйнованої бібліотеки та школи, а також по вулицях, де із землі стирчать російські ракети.

"Саша і його сімʼя втратили все. Його історія виживання одна з тисяч. Ми єднаємося з нашими українськими друзями. Ми любимо та підтримуємо всіх вас", — йдеться у композиції.

У дописі також гурт зазначив, що ще тисячі таких людей потребують допомоги. Американські музиканти закликали шанувальників не бути байдужими до горя українців. Вони нагадали, що існує можливість зробити пожертву на United24, що дозволить допомогти людям, погнатися у важкий час.

"Історія Сашка розриває серце", — йдеться у повідомленні під відео.

Нагадаємо, гурт "Бумбокс" та письменник Сергій Жадан вирішили створити кліп на саундтрек до воєнної драми "Мирний-21". Автори твору розповіли, що композиція отримала назву "Правда" та транслює ідею кінострічки — сміливість бути чесним перед собою, побратимами та своєю державою. У кліпі до саундтреку показано кадри з фільму, зокрема, в ньому можна побачити актора Павла Лі, який загинув під час обстрілів ЗС РФ Ірпені на початку вторгнення.