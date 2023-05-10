"Мерзенний фінал": в Офісі президента підсумували події 9 травня для Росії

Як вважає Михайло Подоляк, очільник Кремля Володимир Путін на 9 травня розповідав, що "на нього напали, і тому він вирішив вирізати населення суверенної країни, а ночами полює на українських дітей дронами та ракетами".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк підсумував події, які відбулися на 9 травня, назвавши їх своєрідним фіналом для російської держави. Відповідний допис він опублікував 10 травня в обліковому записі у Twitter.

Подоляк звернув увагу, що ціла серія незвичних подій зіпсувала свою "мерзенну імперію". У повідомленні він звернув увагу, що Росія звинуватила Збройні сили України в атаці на Кремль дронами. Згодом Польща офіційно заявила щодо перейменування Калінінграда на Крулевець, натякнувши, що не рахується з правом на цю територію.

Парад на Червоній площі на 9 травня він назвав "моновиставою", під час якої глядачі побачили єдиний танк Т-34. Також він натякнув, що очільник Кремля Володимир Путін виступив немов у ролі "шанувальника Орвелла, розповідаючи, що "на нього напали, і тому він вирішив вирізати населення суверенної країни, а ночами полює на українських дітей дронами та ракетами".

"Мерзенний фінал мерзенної імперії", — зазначив Михайло Подоляк.

Що відбулося 9 травня 2023 року у Москві

Напередодні 9 травня, коли у Росії відзначають так званий "День Перемоги" невідомі безпілотники атакували Кремль. Представники влади РФ звинуватили українців, але Київ офіційно ці закиди відкинув. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про терористичний акт.

Т-34 на параді у Москві Фото: Скрін відео

На Червоній площі 9 травня росіяни продемонстрували єдиний Т-34. Представник Міноборони України Василь Павлов розповів, що танк, на який росіяни дивились на параді до 9 травня, Росія передавала для використання республіці Лаос. Також під час самого короткого параду вирішили посилити заходи через побоювання атаки безпілотників.

Нагадаємо, 10 травня Михайло Подоляк розкритикував усіх, хто закликає Захід припинити постачання зброї в Україну. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, ці дії у майбутньому можуть призвести до ескалації війни та відкрити новий фронт за межами України.