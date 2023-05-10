"Чистий оксюморон": в ОП розкритикували заклики про припинення допомоги для ЗСУ "заради миру"

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, ці дії у майбутньому можуть призвести до ескалації війни та відкрити новий фронт за межами України.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував усіх, хто закликає Захід припинити постачання зброї в Україну. Це може призвести до наслідків у майбутньому. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter 10 травня.

За його словами, якщо вдатися до таких дій, то це не тільки не зупинить війну, а й значно посилить її. Тому всі заклики про припинення допомоги Україні "заради миру" абсолютно не мають сенсу.

"Повторю… Припиненням постачання зброї Україні абсолютно точно не можна припинити війну негайно. Це чистий оксюморон. Негайне виведення окупаційних військ Росії із чужої суверенної території — єдине рішення", — пише Михайло Подоляк.

Також радник глави Офісу президента назвав кілька сценаріїв зміни світового порядку, які відбудуться, якщо світ перестане допомагати Україні у боротьбі з агресією з боку Російської Федерації.

масштабування війни;

перенесення війни інші території;

збільшення кількості військових злочинів у всьому світі;

повна ліквідація мирного населення.

"Правильно робіть акценти", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 9 травня Сполучені Штати Америки виділили Україні пакет військової допомоги на 1,2 млрд доларів. Більшість коштів, виділених цього разу, підуть на закриття майбутніх оборонних потреб країни. Це вже 38 пакет військової допомоги від Вашингтона з початку повномасштабної війни в Україні.

8 травня журналісти USA TODAY повідомили, що США знімають із танків Abrams "чутливі" технології напередодні відправлення в Україну. Уряд США нібито відправляє "урізані версії" своїх танків іноземним державам.