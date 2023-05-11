"Їм начхати на своїх": солдати ЗСУ розповіли, як воюють з "вагнерівцями" у Бахмуті

За словами українських військових, найманці ПВК "Вагнер" добре воюють, проте зовсім не бережуть своїх людей. Деякі солдати припускають, що росіяни йдуть в атаку під впливом наркотиків.

У Бахмуті з найманцями ПВК "Вагнер" воює 77 бригада ЗСУ. Битва за місто стала найтривалішою з початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Про це пише видання BBC.

На останній лінії оборони на заході Бахмута, як пишуть журналісти, знаходиться укриття, з якого командування курує вогонь артилерії на підтримку піхоти 77-ї бригади ЗСУ. Артилеристи за допомогою безпліотника спостерігають за тим, що відбувається, за допомогою безпілотників, які літають високо над містом.

Видання пише, що навіть якщо РФ зможе повністю захопити місто, то їй дістануться лише руїни, оскільки будинки практично повністю зруйновані.

"За оцінками західних офіційних осіб, від 20 000 до 30 000 російських військовослужбовців було вбито або поранено тут, тоді як українські військові також заплатили високу ціну, і це ще не кінець", — сказано у матеріалі.

Як повідомляється, після ще одного артилерійського удару у зоні поразки виникає чорний дим. Потім з-під уламків вибираються двоє чоловіків. Один із них, схоже, поранений.

Як розповів один з українських солдатів на ім'я Мирослав, це "вагнерівці".

"Вони непогано борються, але їм начхати на своїх", — говорить він.

За його словами, найманці ПВК "Вагнер" не мають сильної артилерійської підтримки, тому вони просто біжать вперед, сподіваючись, що їм пощастить сильніше, ніж минулого разу. Інший український військовий Миколай припустив, що "вагнерівці" біжать в атаку під наркотиками.

За словами Миколи, оборона Бахмута дуже дорого коштує Україні. Багато солдатів загинули або були поранені, важко битися на щільно забитих вулицях.

Видання пише, що на південь від Бахмута фланги обороняє 280-а бригада ЗСУ. Вони відбивають атаки десантників ВДВ РФ. 29-річний українських солдатів Євген розповів журналістам, що багато дерев у місцевому лісі було знищено обстрілами.

За словами журналістів, багато хто очікує, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться на півдні України. Росія вже розпорядилася про часткову евакуацію мешканців біля Запорізької АЕС. Проте журналісти помітили конвої військової західної техніки, які їхали на схід.

Раніше повідомлялося, що Сирський оцінив ситуацію на окремих ділянках поблизу Бахмута. Українські захисники змогли провести ефективні контратаки, внаслідок чого окупанти на певних ділянках відступили на відстань до 2 км.

Крім того, нагадаємо, що загін ударних БпАК "ВІЙ" підтвердив атаку на полігон під Воронежем. За інформацією відомства, таким способом вони хотіли "привітати" російських окупантів з 9 травня. В результаті загинуло щонайменше 14 солдатів супротивника.