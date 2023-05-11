"Для росіян це був шок": Данілов про знищення ракети "Кинджал"

За словами секретаря РНБО, Росія вважала свої ракети невразливими, а американський Patriot неприємно здивував ворога.

Для Росії стало неочікуваним те, що відтепер Збройні Сили України можуть збивати російські аеробалістичні ракети "Кинджал", які до цього не мали засобів перехопити. Про це в ефірі телемарафону 11 травня сказав секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Данілов.

За його словами перехоплення ракети стало шоком для Російської Федерації, оскільки в РФ вважали свою "балістику" невразливою для систем ППО, а американський комплекс Patriot став неприємною несподіванкою для ворога.

"Для росіян це був шок, адже вони вважали ракети "Кинджал" такими, що неможливо збити. Тому розуміємо, що небо у нас захищене", — зазначив він.

Олексій Данілов зауважив, що Patriot здатен перехоплювати не лише "Кинджали", але й ефективно збивати інші цілі.

Нагадаємо, що на думку полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, в РФ планували видати знищення Верховної Ради за "перемогу" до 9 травня і мали намір знищити будівлю парламенту України ударом аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал" у відповідь на атаку безпілотних літальних апаратів по Кремлю.

У ніч проти 4 травня захисники України збили російську крилату ракету Х-47 "Кинджал", яка раніше вважалася невразливою. Українські військові змогли збити її із зенітно-ракетного комплексу Patriot, отриманого від США.