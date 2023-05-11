Не "Вагнером" єдиним: Міноборони РФ завербувало 10 тисяч зеків для війни, — розвідка Британії

На думку британського відомства, ПВК Євгенія Пригожина втратила доступ до пенітенціарної системи країни. Міноборони РФ, ймовірно, активно вербує ув'язнених, щоб уникнути нової хвилі мобілізації.

З початку 2023 року Міністерство оборони РФ розпочало вербування ув'язнених для участі в бойових діях в Україні — лише у квітні до російської армії близько надійшли 10 тисяч зеків. До такого кроку оборонне відомство країни-агресора було змушене вдатися, щоб уникнути нової хвилі мобілізації. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії за 11 травня.

У матеріалі сказано, що з літа 2022 року російських зеків активно набирала ПВК "Вагнер", проте з лютого 2023 року керівництво угруповання вступило у публічний конфлікт з Міноборони РФ, після чого, швидше за все, доступ до російської пенітенціарної системи ПВК втратила.

Також британська розвідка зазначила, що залучення ув'язнених до лав ЗС РФ є частиною ширших заходів щодо збільшення чисельності особового складу російських військ без оголошення вкрай непопулярної для росіян мобілізації.

"Кампанія Міноборони з набору ув'язнених є частиною ширших та інтенсивних зусиль російських військових щодо збільшення своєї чисельності, при цьому вони намагаються уникнути запровадження нової обов'язкової мобілізації, яка була б вкрай непопулярною серед російської громадськості", — повідомила розвідка.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі місцева адміністрація оголосила мобілізацію. 8 травня радник мера міста Петро Андрющенко написав, що військкомат уже відправив першу партію чоловіків-бюджетників на проходження військової комісії у рамках мобілізації.

Журналісти The Washington Post 27 квітня опублікували матеріал, у якому йдеться про те, що Міноборони РФ прагне залучити ще 415 тисяч контрактних військових за рік. З посиланням на дані Пентагону повідомлялося, що більшість військовослужбовців буде в резерві, а близько 150 тисяч відправляться на передову.