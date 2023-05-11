Німецький виробник KMW показав технології майбутнього у танку Leopard 2A7 (фото)

Leopard 2A7 має потужний двигун та систему керування вогнем, яка підвищує шанси влучити у ціль з першого пострілу. Танк є мобільною та грізною машиною на поле битви.

На оборонній виставці DEFEA, яка проходить в Греції, німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann представила своє бачення розвитку танка Leopard 2A7. Про це повідомляє Army Recognition.

Leopard 2A7 є одним з найбоєздатніших танків у світі, зараз машини вироблять для Угорщини, а програми оновлення діють в Німеччині, Швеції та інших країнах. Танк оснащено системою керівництва вогнем, яка розроблена для підвищення ймовірності влучання у ціль з першого ж пострілу. Це забезпечує Leopard 2A7 високий рівень мобільності, можна змінювати позицію одразу після пострілу.

Leopard 2A7

120-мм гармата L55 A1 має максимальну дальність стрільби у понад 5000 метрів, що разом з удосконаленими боєприпасами роблять машину дійсно грізною силою на полі бою. На демонстраційному зразку показані всі напрацювання Krauss-Maffei Wegmann для танків.

Двигун на 1500 кінських сил Leopard 2A7 разом з трансмісією RENK забезпечує високе співвідношення потужності до ваги, що дозволяє танку швидко рухатись. У виданні стверджують, що німецький танк може долати майже будь-яке географічне середовище разом з річками та озерами глибиною до 4 метрів. Окрім цього Leopard може подолати рів довжиною 3 метри й подолати вертикальну перешкоду висотою до 1 метра.

Нагадаємо, 10 травня ЗМІ писали, що британський Challenger 2 переміг Abrams та Leopard 2 на змаганнях Iron Spear.

14 квітня в Канаді заявили про завершення постачання танків Leopard 2 в Польщу для подальшого перекидання в Україну.