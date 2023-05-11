У Швеції прем'єр влаштував тест-драйв БМП CV 90, які передали ЗСУ (фото)

БМП, яку обкатав шведський прем'єр, називають однією з найкращих у світі не лише за технічними характеристиками. Бойова машина здатна проводити розвідку, евакуацію та вогневу підтримку у бойових діях.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон разом із міністром юстиції Гуннаром Стрьоммером оглянули та "обкатали" бойову машину піхоти CV 90, яку передали Збройним Силам України. Про тест-драйв політик повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Тут ми провели тест-драйв бойової машини виробництв Hägglund Combat Vehicle 90, яку Швеція також передала Україні", — написав він під фото.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон тестує БМП

На цей час офіційно Україна не повідомляла про отримання від Швеції обіцяної техніки.

БМП CV 90: що відомо

Stridsfordon, як ще називають БМП CV90 досить молода техніка, серійним виробництвом якої з 1993 року займається компанія Hägglunds. яка випускає таку військову техніку, як Bradley, Archer, M777, танк Challenger і винищувачі Eurofighter Typhoon. На цей час нові модифікації БМП змагаються за місце основної БМП нового покоління для армій США та Чехії.

БМП називають найкращою не лише за технічними характеристиками на папері, адже CV90 брали участь у бойових діях під час війни в Афганістані та громадянської війни в Ліберії.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон і міністр юстиції Гуннар Стрьоммер

Бойова машина піхоти CV90 здатна допомагати виконувати безліч завдань — проводити розвідку та евакуацію, вогневу підтримку у бойових діях. Виробник описує основну мету БМП так: "Автомобіль, що забезпечує високу тактичну та стратегічну мобільність, високу живучість та захист у будь-якій місцевості чи середовищі".

Бойова машина піхоти CV90

Головна фішка CV90 — 40 мм гармата Bofors Defence L/70, яка може знищувати як наземні, так і повітряні цілі. Вогонь ведеться двома способами — одиничними та автоматичним циклом. Дальність ураження — 2000 м для наземних цілей та 4000 м для повітряних цілей.

Нагадаємо, що протитанкісти ЗСУ застосували шведський гранатомет Carl Gustaf під Бахмутом. Бійці 1-го штурмового батальйону 3-ї Окремої Штурмової Бригади використовують його проти особового складу ворога та броньованої техніки.

У Швеції відбулися військові навчання "Аврора-23". Участь в них взяли 14 країн та 26 тисяч осіб особового складу. Серед них — Україна. Ці маневри стали найбільшими за останні 25 років.