У Миколаєві затримали таксиста, котрий коригував ракетні удари по будинках, — СБУ (фото)

Затриманий не приховував своєї проросійської позиції. Як стверджують у СБУ, за координатами таксиста було здійснено удар по багатоповерхівці, внаслідок якого загинули вісім людей.

Служба безпеки України затримала коригувальника, який допомагав супротивникові планувати ворожі обстріли. З його допомогою російська ракета була спрямована на один із багатоповерхових будинків Миколаєва. Про це повідомляє пресслужба відомства 11 травня.

За інформацією спецслужби, черговий колаборант почав співпрацювати з російськими загарбниками і, за його даними, росіяни здійснили ракетний удар по багатоповерховому будинку в Миколаєві ще восени минулого року.

"Внаслідок ворожого обстрілу загинули 8 мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина. За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці у серпні минулого року", — йдеться у повідомленні.

У поле зору противника він потрапив завдяки проросійській позиції. У різних Telegram-каналах він регулярно писав коментарі з критикою української влади.

У житті він працював таксистом і регулярно їздив територією обласного центру, тим самим фіксував місця базування та переміщення українських військових. Також у розмові з пасажирами він намагався дізнатися про важливу інформацію у них.

"Він передавав окупантами координати об'єктів цивільної інфраструктури, які знаходилися біля житлових будинків. За кожне виконане завдання ворожий інформатор отримував до 5 тис. грн. Гроші перераховували на його власну банківську картку. Під час обшуку за місцем проживання виявлено мобільний телефон, який він використав для комунікації з агресором", — повідомляють спецслужби, публікуючи листування.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує 15 років позбавлення волі.

У Миколаєві затримали колаборанта, який планував ракетні удари Фото: СБУ У Миколаєві затримали колаборанта, який планував ракетні удари Фото: СБУ У Миколаєві затримали колаборанта, який планував ракетні удари Фото: СБУ У Миколаєві затримали колаборанта, який планував ракетні удари Фото: СБУ

Нагадаємо, вночі 13 жовтня окупанти провели масований обстріл Миколаєва вісьмома ракетами типу С-300. Ракети потрапили до п'ятиповерхового житлового будинку, 2 верхні поверхи були зруйновані вщент, а решта – обвалилася. Одним із постраждалих виявилася дитина, яка пролежала під завалами шість годин. У лікарні вона померла.