"Виглядало штучно": Зеленський підтвердив, що Україна не причетна до атаки на Кремль

За словами глави держави, навіть російські пропагандисти не повірили, що Київ міг атакувати Москву за допомогою БПЛА. Операцію могли провести "під хибним прапором".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував падіння безпілотника над будівлею Кремля, яке сталося минулого тижня. Глава держави знову відкинув причетність Києва до цього. Про це він розповів у новому інтерв'ю британському мовнику ВВС 11 травня.

За його словами, всі звинувачення з боку російської влади абсолютно не аргументовані та не відповідають дійсності. Крім того, Володимир Зеленський вважає, що ця операція могла бути проведена під "хибним прапором" і зробила це сама Росія.

"Вони постійно шукають щось, що звучатиме як виправдання, говорячи: "Ви робите це з нами, тому ми робимо це з вами". Але це не спрацювало. Навіть для їхньої вітчизняної громадськості це не спрацювало. Навіть їхні власні пропагандисти цьому не повірили. Тому що це виглядало дуже штучно", — йдеться в повідомленні.

Тобто глава держави знову підтвердив той факт, що Україна не причетна до того, що сталося в центрі Москви.

Окремо журналіст поставив главі держави питання про пісенний конкурс Євробачення, який зараз проходить від імені України у британському місті Ліверпуль. Розв'язана Росією війна не дала можливості Києву чи будь-якому іншому українському місту провести пісенний конкурс, оскільки все ще існує загроза обстрілів та ракетних ударів.

Володимир Зеленський підкреслив, що хотів би побачити цей захід у сусідній країні, щоб наші люди могли б приїхати і бути при цьому неподалік вiд дому, проте вдячний Великій Британії за теплий прийом та професійну організацію.

"Головне, що конкурс відбувається. Нехай люди покажуть свій талант", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 11 травня Володимир Зеленський заявив, що не сумнівається у підтримці США після виборів президента. Більше того, він упевнений, що на той час Україна отримає таку бажану перемогу у боротьбі з російською агресією.

У середу, 3 травня, Росія звинуватила Україну в атаці БПЛА по будівлі Кремля. За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, Москва розцінює цей інцидент як замах на Володимира Путіна.