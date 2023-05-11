Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна Битва за Донбас

"Розвідники вміють у магію": у ГУР показали кадри полювання на техніку окупантів (відео)

Фото: Pixabay | Українські захисники з ГУР МО спритно ліквідує військову техніку РФ на Донеччині

Бойова місія, як зазначають у відомстві, проводилася на Донецькому напрямку у темну пору доби.

Українські бійці з Головного управління розвідки Міністерства оборони показали, як спритно ліквідують військову техніку РФ на фронті. Безпілотники розвідників ГУР МО навіть у темряві точно вражають цілі. Відповідне відео з'явилося 11 травня вранці на YouTube-каналі ГУР.

Кадри було зафіксовано у повітрі під час кількох бойових місій, метою яких було знищення ворожих бронетехнічних засобів.

Спеціалізоване обладнання, встановлене на безпілотних літальних апаратах, дозволяє військовим відстежувати пересування окупантів та їхньої техніки в умовах низького освітлення. Для знешкодження ворожих машин аеророзвідники використовували міни, які скидали з безпілотних апаратів.

Яскравий вибух на цих кадрах видно як чорну хмару, яка на мить "сліплює" все довкола.

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в Telegram

"Окупанти на Донецькому напрямку фронту легковажно вважали, ніби вночі їх бронемашин не видно. Втім, аеророзвідники ГУР МО України мають ясний совиний зір, а ще — вміють у магію: вжух — і чергова дюжина м*сковітських коробочок перетворена на купу металу написали у відомстві.

Ситуація на фронті на Донецькому напрямку

Нагадаємо, що 9 травня бійцям 3-ї штурмової бригади вдалося знищити склади з боєкомплектом, міномети та кілька одиниць БМП російських підрозділів.

Також 3 штурмова бригада 14 квітня показала вуличні бої у Бахмуті на відео. У кадрі можна побачити, як українські захисники просуваються міськими кварталами. Можна побачити, що в місті не залишилося практично жодного вцілілого будинку. Також для просування вони використовують бронетехніку.