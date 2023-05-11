"Розвідники вміють у магію": у ГУР показали кадри полювання на техніку окупантів (відео)

Бойова місія, як зазначають у відомстві, проводилася на Донецькому напрямку у темну пору доби.

Українські бійці з Головного управління розвідки Міністерства оборони показали, як спритно ліквідують військову техніку РФ на фронті. Безпілотники розвідників ГУР МО навіть у темряві точно вражають цілі. Відповідне відео з'явилося 11 травня вранці на YouTube-каналі ГУР.

Кадри було зафіксовано у повітрі під час кількох бойових місій, метою яких було знищення ворожих бронетехнічних засобів.

Спеціалізоване обладнання, встановлене на безпілотних літальних апаратах, дозволяє військовим відстежувати пересування окупантів та їхньої техніки в умовах низького освітлення. Для знешкодження ворожих машин аеророзвідники використовували міни, які скидали з безпілотних апаратів.

Яскравий вибух на цих кадрах видно як чорну хмару, яка на мить "сліплює" все довкола.

"Окупанти на Донецькому напрямку фронту легковажно вважали, ніби вночі їх бронемашин не видно. Втім, аеророзвідники ГУР МО України мають ясний совиний зір, а ще — вміють у магію: вжух — і чергова дюжина м*сковітських коробочок перетворена на купу металу написали у відомстві.

Ситуація на фронті на Донецькому напрямку

Нагадаємо, що 9 травня бійцям 3-ї штурмової бригади вдалося знищити склади з боєкомплектом, міномети та кілька одиниць БМП російських підрозділів.

Також 3 штурмова бригада 14 квітня показала вуличні бої у Бахмуті на відео. У кадрі можна побачити, як українські захисники просуваються міськими кварталами. Можна побачити, що в місті не залишилося практично жодного вцілілого будинку. Також для просування вони використовують бронетехніку.