Обвалилася ділянка фронту РФ завширшки 2 км: військовий аналітик про прорив ЗСУ в Бахмуті

Том Купер вважає, що проблемою для росіян стала активізація української артилерії, через що виснажені російські війська на Донбасі змушені були рятуватися втечею на окремих ділянках фронту.

Відсутність ротації у ЗС РФ та активність Сил оборони України на Бахмутському напрямку змусили росіян тікати в паніці. Про це йдеться в аналітичному звіті австрійського військового аналітика Тома Купера, який оприлюднили 10 травня.

За його словами, ситуація у Бахмуті для ЗСУ покращилася, бо вони отримали необхідну кількість боєприпасів.

Три основні зони бойових дій у Бахмуті

Також зіграло те, що підрозділи Сил оборони постійно змінюються і загалом проводиться їхня ротація, що не скажеш про ЗС РФ у яких, за інформацією аналітика, ротація відсутня вже кілька місяців.

"Останні 5 місяців росіяни не проводили "ротації" своїх підрозділів у Бахмуті та в районі Бахмута: виснажені підрозділи залишали всередині міста, засуджених витрачали десятками тисяч і вводили щоразу додаткові підрозділи. Як наслідок, численні їхні "полки" та "бригади" зменшені до розміру роти (200-300 військовослужбовців) і повністю виснажені. Тим не менш, їхні генерали продовжували посилати їх в бій, поки не зрозуміли, що наявні війська більше не можуть", — пише Том Купер.

Зараз, за його даними, у Бахмуті та навколо нього є три основні зони бойових дій:

дорога 0506 на північ від Громового;

західна частина міста, включаючи дитячу лікарню, поштове відділення №1 і квартал із приватними будинками на північ від них і ділянка на північний схід від Бахмута;

південно-західна околиця Бахмута, включаючи трасу 0504, пагорб над Кліщівкою та канал Сіверський-Донець – Донбас.

Активація артилерії ЗСУ стала несподіванкою для ЗС РФ і змусила їх тікати

Обидві сторони мали на меті вдарити по іншій, але проблемою для росіян стала "раптова активізація" української артилерії, яка стала дуже неприємною несподіванкою для ЗС РФ, оскільки впродовж багатьох місяців ЗСУ економили снаряди, і ЗС РФ не звикли до обстрілів у таких об'ємах.

Ця несподіванка стала такою неприємною, що 72-га мотострілецька бригада ЗС РФ, яка мала очистити плацдарм на захід від каналу Сіверський Донець – Донбас, дременула з позицій після наступу ЗСУ на її позиції з 2 сторін (приблизно із заходу на схід і з півдня на північ).

Спершу Сили оборони підірвали одну чи дві БМП російських мотострільців, які перевозили російських окупантів. Ті, хто вижив з піхоти, змушені були накивати п'ятками.

"Командир російської бригади кинув свій другий батальйон на лінію фронту, але цей запанікував під ударом артилерії та піхоти — і втік через канал. Обвалилася ділянка російського фронту завширшки 2 км і завглибшки 500 метрів. Як наслідок, командування ПВК "Вагнер" в Бахмуті рознервувалося через постійні скарги Пригожина на Міноборони РФ, брак боєприпасів і попередження про "контрнаступ українців на флангах просування до Бахмута". Також в ПВК "Вагнер" оцінили, що українці ось-ось просунуться аж до Кліщівки", — повідомляє військовий експерт.

Що показала втеча 72-ї бригади ЗС РФ

Том Купер додає, що ЗСУ встигли закріпитися на відвойованих позиціях росіян в районі каналу і створили своєрідну пастку для бійців ПВК "Вагнер".

"Очевидно, не було іншого виходу, окрім як припинити наступ на західний Бахмут і спрямувати принаймні одну з ударних груп "Вагнера" – посилену принаймні одним із десантних підрозділів ЗС РФ – до каналу з метою зупинити просування українців і відновити лінію фронту", — зазначив аналітик.

Як пояснення того, що відбулося, він навів слова одного з бійців ЗСУ: "Вагнер показав майстер-клас з бігу".

Аналітик наголосив, що останні дії на лінії фронту в Бахмуті не вважає контрнаступом ЗСУ, а скоріше це — вдала контратака.

"Це виявило численні слабкі місця Росії. Це показало, що їхні "регулярні" підрозділи ледве можуть утримувати – або взагалі не утримувати – лінію, коли їх атакують добре підтримані, добре керовані та навчені українські війська. Це показало, наскільки нервує російське командування і в районі Бахмута. Однак це також показало, наскільки швидко росіяни можуть "перемістити свої резерви за лінію фронту", — написав аналітик.

Він додав, що бойові дії на Бахмутському напрямку показали, наскільки для військового командування РФ неважливе життя особового складу, головне — щоб його накази виконувалися.

Контрнаступ — не футбольний матч

Том Купер наголосив, що його дуже дратують розмови політиків та "диванних" експертів в мережі щодо українського контрнаступу.

"Усвідомте, будь ласка, нарешті: це — не футбольний матч. Це — до біса серйозна справа, в якій багато людей гине, калічиться, назавжди, щодня. Тож запхайте в одне місце свою сенсаційність, хвастощі та "лайки" в соціальних мережах: навчіться бути терплячими і просто заткніться. Генерали ЗСУ виконують свою роботу, як їм подобається, як і коли вважають за потрібне", — резюмував аналітик.

Нагадаємо, що 10 травня очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що на Донбасі відбувається геноцид "руського народу". Його обурила відсутність забезпечення ЗС РФ.

9 травня в мережі з'явилося відео, як російські вояки 72-ї бригади ЗС РФ дають драла з позицій під Бахмутом.