"Чекає складна операція": Україна отримала зброї для контрнаступу на $30 млрд — ЗМІ

За даними журналістів, для досягнення успіху на фронті Києву необхідно провести складну операцію без переваг у повітрі.

У ході контрнаступу ЗСУ зможуть використати озброєння на понад 30 млрд доларів. Це перевищує річні витрати на озброєння будь-якої країни-члена НАТО, за винятком США. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Журналісти пишуть, що для того, щоб здобути перемогу, Україні необхідно буде провести складну операцію, яку називають загальновійськовою, без переваги в повітрі. За даними експертів, мало країн світу можуть похвалитися необхідною підготовкою для подібного.

Ця операція включає координацію піхоти, бронетехніки, саперів та протиповітряної оборони, щоб максимально посилити вплив понад 200 танків, 300 бойових машин піхоти та іншої зброї, яку було отримано Україною починаючи з грудня минулого року.

При цьому українські командири не перебільшують своїх можливостей та закликають до збільшення кількості озброєнь, включаючи системи протиповітряної оборони та ракети великої дальності.

На думку військових експертів, успіх українських збройних сил у майбутньому контрнаступі залежатиме не лише від озброєння, а й від інших факторів, таких як навчання, розвідка та вміння протистояти російській авіації, яка є сильною стороною армії РФ.

Крім того, зазначається, що навіть незначні успіхи можуть бути вкрай важливими для України, оскільки провал контрнаступу може призвести до посилення тиску на українське командування для того, щоб воно відмовилося від повернення тимчасово окупованих територій РФ в рамках угоди про припинення вогню.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен заявив, що країна відправляє Україні військову допомогу на понад 250 млн доларів напередодні контрнаступу ЗСУ. До оголошеного пакета допомоги, за словами чиновника, входять транспортні засоби для розмінування, боєприпаси, польові мости та кошти на протиповітряну оборону. Загалом передбачена допомога на суму 1,7 млрд датських крон або понад 250 млн доларів.

Також 5 травня видання Handelsblatt повідомило, що Rheinmetall обіцяє виробляти до 600 тисяч снарядів на рік для України. Про це йдеться у заяві керівника корпорації Арміна Паппергера, який зустрівся з комісаром ЄС із промисловості Тьєррі Бретоном. Бретон наголосив на важливості постачати Україні мільйон артилерійських снарядів на рік, оскільки інтенсивність боїв зросла, тому потрібно й надалі постачати снаряди українським військам.