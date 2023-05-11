Обстріл Ізраїля: ПРО "Праща Давида" вперше успішно перехопила ракету над Тель-Авівом

Всього по ізраїльській території було випущено близько 500 ракет, з яких 60 перехопив "Залізний купол". У напрямку до Тель-Авіва запустили 3 боєприпаси.

Протиракетна система середнього радіуса дії "Праща Давида" вперше перехопила ворожу ракету під час обстрілу з Сектора Гази. Про це повідомляє Times of Israel.

Під час масованого обстрілу Ізраїля 10 травня, військові вперше успішно застосували ПРО "Праща Давида". Джерело журналістів розказало, що по Тель-Авіву терористи "Ісламського джихаду" запустили 3 ракети. Одну з них перехопила новітня система ПРО. Інші снаряди впали на відкритій території та в море.

Загалом Армія оборони Ізраїля відзвітувала, що по країні було випущено щонайменше 500 ракет, з яких 60 перехопив "Залізний купол". Частина з них впала на ізраїльській території, а інша впали прямо в Секторі Гази.

Пізніше військові підтвердили успішне використання "Пращі Давида". У виданні також пишуть, що ПРО має заповнити прогалину між "Залізним куполом", який має малий радіус дії та "Хец", який призначений для перехоплення балістичних ракет великої дальності.

Обстріли ізраїльської території стали відповіддю бойовиків на ліквідацію ворожих цілей бойовою авіацією в Секторі Газа. Операція проводилась під назвою "щит та стріла".

"Праща Давида" — це ізраїльсько-американська розробка середньої дальності дії. Вона здатна знищувати цілі в радіусі до 300 км, включно з балістичними ракетами.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що Ізраїль ліквідував главу ракетної програми "Ісламського джихаду" Алі Галі.

Ізраїльські удари були завдані 10 травня в межах операції "Щит і стріла", яку розпочали 9 травня проти терористичної організації "Ісламський джихад" у Секторі Гази.