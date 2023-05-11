Питання життя й смерті: Рогозін поскаржився на "складну ситуацію" на фронті в ЗС РФ

За словами колишнього глави "Роскосмосу", Захід відчув "смак російської крові" та прагне зруйнувати російську армію і державний устрій РФ, активно використовуючи всіх геополітичних противників.

Контрнаступ Збройних сил України неодмінно відбудеться, і російським військам буде вкрай складно, оскільки союзники зНАТО серйозно підготували особовий склад Сил оборони та надали українцям сучасне озброєння. Тому перед ЗС РФ стоїть питання життя й смерті. Про це заявив колишній глава "Роскосмосу" та радник із технічної частини армії Росії Дмитро Рогозін 10 травня в ефірі радіостанції "Говорить Москва".

Дотримуючись нинішніх кремлівських наративів, Рогозін розповів, яку підтримку надає Альянс українським бійцям, і тому як складно буде росіянам утримувати свої позиції на передовій. Проте чиновник вирішив згустити фарби, заявивши, що так звана "СВО" тривала надто довго, і тепер на Заході "відчули смак російської крові".

"Чому вони такі активні зараз, тому що операція тривала, на мою думку, набагато довше за часом. І це дало їм підстави думати, що вони можуть нас дотиснути. Тобто вони зараз ідуть до кінця. Вони вважають, що зараз є шанс нас зруйнувати", — сказав Рогозін.

За його словами, західні союзники хочуть зруйнувати російську армію і державний устрій РФ, а також деморалізувати російське суспільство, активно використовуючи всіх геополітичних супротивників.

"Вони відчули запах російської крові, і вони йтимуть далеко. І всі ті розмови, що вони зупиняться, — все це нісенітниця! Це дуже небезпечний звір, який відчув кров", — додав Рогозін.

Чиновник поставив питання, чи готове у відповідь російське суспільство йти до кінця, оскільки зараз, на його думку, існує велика різниця між передовою і тилом, де люди живуть, як і раніше, поки армія "воює десь там". Рогозін підкреслив, що Захід сильніший і в плані економіки, і щодо армії та технологій, тому ймовірність катастрофи дуже велика.

"Якщо ми цього не зрозуміємо, якщо в нас не відбудеться консолідації суспільства й армії, солідарність усієї країни, то на нас чекає катастрофа", — заявив Рогозін.

Нагадаємо, Дмитро Рогозін закликав провести другу хвилю мобілізації в РФ, щоб заповнити втрати в особовому складі ЗС РФ. За його словами, цей брак гостро відчувається на полі бою, навіть коли немає активних поступів на фронті.